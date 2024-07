«Passejo pels Pirineus i vull saber què n’han dit els qui ens han precedit»

Josep Cuello (Manresa, 1948) torna sempre als Pirineus i ja fa temps que la seva és una vocació tranquil·la que no vol soroll ni massificació. Poeta i novel·lista, el seu darrer llibre, El camí dels llacs, és un dietari sentimental de l’estima que sent per un territori que porta gairebé mig segle recorrent amunt i avall. Un afecte que alimenten dues altres devocions: la literatura i la biologia, disciplina en la qual es va formar i va exercir de professor.

Ha fet una guia per convidar el lector a anar els llacs dels Pirineus?

N’hi ha molts de llacs, centenars, i jo no he anat ni a cent. No, no he fet una guia, aquest llibre és un dietari on s'ajunten la passió de naturalista i les paraules dels qui abans que jo també van transitar pels Pirineus i van deixar les seves impressions per escrit. No m’interessa la competició, ni les curses, ni fer cims, ... Ja n’havia fet de cims, és el que fa molta gent que va als Pirineus, a mi m’agraden els llacs, els ports de muntanya.

Associem els Pirineus amb el desig de pujar muntanyes?

El francès Henri Beraldi va recórrer els Pirineus i, al tombant dels segles XIX i XX va voler recollir tot el que els viatgers havien escrit sobre els Pirineus, i ho va publicar en set volums, on predominen clarament les ascensions. Beraldi va consagrar els conceptes de pirineisme i pirineista: quan l’activitat física es fa indissociable del gaudi estètic i cultural. Després, però, molts van identificar, o identifiquen, el pirineisme amb fer cims.

D’on li ve la passió pirenaica?

Als anys 50 estiuejava al Berguedà, vaig conèixer Avià, Gironella, Berga, Guardiola, La Pobla de Lillet, també indrets del Solsonès com la Coma i la Pedra i Sant Llorenç de Morunys. Al setembre i a l’octubre hi pujàvem a buscar llenegues i rovellons. Recordo que el pare tenia un cotxe francès, l’Amilcar, i a la recta de Sallent posava els 80 km/h i nosaltres sortíem per les finestres. La meva primera experiència dels Pirineus és el Berguedà.

I des d’aleshores no ha parat.

Quan estudiava a l’institut Lluís de Peguera vaig descobrir que hi ha gent que als Pirineus hi veu coses que jo no hi veia, com la història geològica. Recordo quan vaig saber de la vàlua científica del professor Valentí Masachs i la seva fal·lera pels Pirineus. Fa 45 anys que passejo pels Pirineus, sobretot des de Benasc, on estiuejo cada any. Ben bé mig segle de trepitjar els Pirineus del dret i del revés, i he anat molts cops a pescar als llacs, només truites, m’interessen més els llacs que els rius.

Diu el subtítol: «Guia d’un pirineista romàntic».

Jo he fet cims, però fa anys que vaig descobrir que allà dalt no se m’hi ha perdut res. Als Pirineus hi ha moltes coses, llacs, camins, ... i les paraules dels qui ens han precedit. El poeta Josep Sebastià Pons va dir que sense el somni de la muntanya no s’hauria produït el desvetllament de la poesia catalana. Ell i altres, com el sallentí Fidel Riu Dalmau, van parlar del fet de caminar.

"El camí dels llacs", de Josep Cuello. Onix Editor. 364 pàgines. 22 euros. / ONIX

Per què els llacs?

Hi ha tot un simbolisme al voltant dels llacs, uns llocs que per nosaltres són hostils, amb fades i goges, i per mi tenen interès per la fauna, la pesca i les relacions ecològiques. Un dels autors que cito és Carles Bosch de Trinxeria, que va néixer el 1831 a Prats de Molló i va publicar Records d’un excursionista. En un dels capítols explica que un dia va anar als gorgs de Carançà, conegut també com el gorg de les truites, a pescar amb canya i es va fer acompanyar per un guia. Un cop a lloc, veient que les truites jugaven amb ell, el guia li va dir que no n’agafaria cap perquè no eren truites sinó les bruixes dels gorgs.

Quina frustració.

En Bosch va agafar l’escopeta i, diu ell, «els vaig tirar una perdigonada». Però tampoc així hi va haver manera de capturar-les, tot i que «quatre quedaren de panxa enlaire». Bé, són llegendes que hi ha al voltant dels llacs.

A vostè, les truites li fan cas?

Hi he anat molts cops a pescar, hi havia anat amb el pare i els amics i, després, sol. Els llacs són espais oligotròfics, és a dir, hi ha pocs nutrients, ecosistemes molt sensibles, a la base de la cadena hi ha unes algues i al capdamunt les truites. Tot el que hi ha a la vora, tard o d’hora va a parar a dins de l’aigua. I quan pesco una truita miro què hi ha a l’estómac, què mengen. Algun cop hi he trobat el crani d’un mamífer.

Dins d’una truita?

Petits rosegadors, talps, rates d’aigua, ... La conclusió és que, quan hi ha una tamborinada d’aigua, tot el que hi ha vora el llac va a parar a dins, i les truites patrullen i si veuen a la superfície alguna cosa que els interessa, l’aprofiten.

El llibre expressa aquesta passió per la pesca, però també està ple de referències literàries.

M’agrada veure els llocs i què n’han dit els qui ens han precedit. Hi esmento 25, 30 poetes, com Maragall, que era un panteista perquè entenia la natura com un tot, Verdaguer, ... La majoria de gent que va passejar pels Pirineus es queixava de les condicions materials, hem de pensar que fins a finals del XIX quan es parlava d’un camí català o aragonès era sinònim de camí dolent, mentre que els francesos eren bons perquè tenien serveis, diligències, ...

Hi ha cròniques pirinenques gaire antigues?

Un dels personatges que trec al llibre és Francisco de Zamora, que va viure entre el 1757 i el 1812 i va escriure el Diario de los viajes hechos en Cataluña. És una font important sobre el Pirineu català a finals del XVIII, inclosa Andorra. Zamora era jutge, un ‘alcalde del crimen’, com es deia als qui ocupaven el que ara és la sala penal. Durant la seva estada a Catalunya, entre 1785 i 1791, va fer tretze viatges per l’interior del país, alguns als Pirineus. Una de les seves preocupacions era trobar un hostal adequat per fer-hi nit. I en les cròniques es queixa de les fondes rònegues. D’una de Solsona en va dir que «es una casa particular muy miserable» i «de lo más miserable y puerco» que havia trobat en parla d’una de Santpedor. També malparla d’una de Berga -«indigníssimo»- i, en canvi, deixa bé l’hostal de Sallent.