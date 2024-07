El TIFA torna a estar en família i fent teatre a Borredà

"Vam voler portar part de la nostra experiència al poble organitzant cultura", afirma Víctor Borràs, codirector del TIFA, Teatre i Família a la Natura, juntament amb Maria Hervàs. El festival, que aquest any ja en fa tres que se celebra, torna avui a Borredà i programa activitats tot el cap de setmana. El TIFA, mantenint l'esperit de les seves dues primeres edicions pretén fer una conjunció entre família, cultura i natura acostant l'art a la terra en una proposta tranquil·la i transversal de tallers, sortides, espectacle i molt de teatre: "portem tallers per a tothom, activitats familiars i algun espectacle més adult", explica Borràs.

El TIFA, però, arriba amb una novetat: un canvi d'ubicació. El festival, que solia celebrar-se a la plaça gran de Borredà, enguany (per obres en aquesta) es trasllada a la placeta: "la voluntat del festival ja era de fer-se a la placeta perquè anys enrere acollia molta programació de la festa major i volíem recuperar-la", diu Borràs. El que sí que es manté inamovible són els "cagallons", la moneda del festival (1 cagalló són 2 euros), i que es va implantar a la primera edició com a crítica a la falta de caixers automàtics al poble, un servei que encara no ha tornat: "de moment no en tenim", diu Borràs, "un cop desapareix un caixer automàtic d’un poble no sol tornar-hi".

Espais on es celebra el Festival TIFA / Imatge Promocional

Victor Borràs i Maria Hervàs, codirectors del festival, expliquen que el TIFA posa el centre d’atenció en el poble de Borredà, en el seu entorn natural i en la creativitat local. Per aquest motiu, explica Borredà, "vam voler fer aquest festival parlant amb la gent del poble" i van ser els mateixos borredanesos els qui van proposar a Víctor Borràs i a Maria Hervàs de fer el mercat de la fusta (diumenge 28, 10 h), convertit ja en un clàssic del festival. "Borredà té dues serradores i l'explotació del bosc és molt important", explica Borràs. Amb el mercat, que enguany acull a 14 paradistes, "donem importància al problema de la gestió forestal i valorem aquest diàleg entre natura i cultura, que és el que li dona sentit al festival", continua.

Avui a les 9.40 h es dona el tret de sortida al TIFA amb La tribu, un taller per a tota la família a càrrec de Gloudina Greenacre de Wild Meper. A continuació (avui 12.30 h, Teatre Puigmal) tindrà lloc un dels espectacles més esperats del festival: Contes Meravellosos, de Teatre Nu. L'acte busca enaltir la figura de la il·lustradora Lola Anglada i posa èmfasi, diu Borràs, en "l'admiració que sentia l'autora per la natura i en com la transmetia en les obres". Els joves borredans del col·lectiu Vacaflai també hi han participat i han organitzat una gimcana (avui, 17 h, Camp de futbol) pels més menuts. Marta Renyer porta també un dels espectacles més celebrats del cap de setmana: Mama Xtreme (avui, 19 h, Camp de futbol). "És un espectacle en format de carrer més gran que molts dels que podem fer a Teatre Nu. Li vam demanar si volia fer-lo al TIFA i tenim molta sort que es pugui fer", explica Borràs.

Imatge d'un d'els espectacles de l'anterior edició / Arxiu Particular

"Aquí tothom hi és benvingut. Nosaltres pensem que els festivals funcionen si la gent se'ls sent seus", afirma Borràs. El TIFA proposa obres de companyies locals, que parteixin de la terra o que tinguin elements que hi dialoguin. Així, natura, cultura i tradició es converteixen en el leitmotiv de la Caminada amb concert de Xerrich (demà, 10.45 h, Placeta); El vol de les papallones, de Cacauet teatre, sobre com "l'ésser humà ha d'aprendre a aturar-se i a deixar passar les papallones", el descriu Borràs (demà, 12.30 h, Teatre Puigmal); Bzzz, de Kabuts, una preestrena sobre el vol de les abelles (demà, 19 h, Placeta); Gota, de Txema Muñoz, que parla de la crisi de l'aigua (demà, 20 h, Camp de futbol); o Estimadíssims malvats, un altre espectacle de Teatre Nu que parteix de la tradició i del vincle entre la terra i els ancestres (demà, 22 h, Teatre Puigmal).

Un festival que busca la tranquil·litat i el gaudi i que programa les activitats "una darrere l'altre sense trepitjar-se", diu Borràs, codirector del TIFA. Un festival, afirma, "que no busca ni la massificació ni un gran creixement" sinó un ritme de naturalitat i calma que permeti i "ens permeti als organitzadors", continua, descobrir, participar i gaudir de la cultura de manera alegre. El festival acabarà aquest diumenge amb un concert de colenda (19 h, Placeta) a càrrec de la Portàtil FM i a l'espera d'una quarta edició.

Més informació a: https://tifa.cat/