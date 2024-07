Cardona es vesteix de gala en la presentació del complex del Vilar de la Duquessa

El Grup Duquessa ha estrenat oficialment aquest dissabte al vespre al seu nou complex turístic a l'antic Vilar de Cardona amb una gala glamurosa que ha comptat amb uns 200 convidats al sopar i unes 550 persones en el concert posterior, de la cantant italo-francesa Carla Bruni.

La gala ha comptat amb assistents vinguts sobretot de Barcelona, però també d'arreu de l'estat espanyol, tot de la mà de l'actual Duquessa de Cardona, Casilda-Ghisla Guerrero-Burgos y Fernández de Córdoba.

La localitat del Bages s'ha convertit en l'epicentre del glamur i s'hi han vist nombroses cares famoses que han volgut acompanyar la Duquessa i el propietari del grup, Eduard Torres, en l'estrena oficial. Entre d'altres han fet acte de presència el prestigiós cardiòleg Valentí Fuster (oncle d'Eduard Torres), l'exeurodiputat i exconseller de Junts Ramon Premosa o també, des de l'àmbit cultural, l'actriu Macarena Gómez. Fins i tot, el mateix expresident de la República francès Nicolas Sarkozy, marit de Burni, ha aparegut just a l'inici del concert.

Nicolas Sarkozy aquest vespre a Cardona / Jordi Biel

La Duquessa s'ha mostrat entusiasmada amb l'acte d'aquest dissabte a Cardona, on ja hi havia estat en altres ocasions, però on no hi venia des d'abans de la covid. Segons ha explicat en declaracions a Regió7, "a partir d'ara, a través de la família Torres, em vull involucrar amb Cardona, fomentar el turisme i intentar que sigui esplendorós". S'ha mostrat encantada d'aquest projecte i de "poder treballar per Cardona".

Per la seva banda, Eduard Torres també s'ha felicitat pel nou projecte, i ha assegurat que ha de servir per donar impuls a Cardona i la comarca, com un complex que acollirà festivals anuals de música com el d'avui i que es vol vincular a esdeveniments diversos, congressos o convencions.

A l'esdeveniment tampoc no han faltat l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, regidors del municipi i altres polítics locals del territori.