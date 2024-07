Carla Bruni repassa avui la seva trajectòria musical a Cardona

Carla Bruni actuarà avui a la nit a Cardona davant de sis-cents espectadors en un concert que ha exhaurit entrades i serà el punt de partida del nou projecte empresarial del Vilar Rural que impulsa el Grup Duquessa. La famosa cantautora italo-francesa és el cap de cartell de la vetllada que serveix per presentar en societat la nova vida d’un complex hoteler de gairebé tres hectàrees que vol revitalitzar tant la vila ducal com el territori de la Catalunya central.

Coneguda per la seva destacada trajectòria com a cantant, actriu i model, Bruni també és un personatge públic habitual de la premsa del cor, oimés després de casar-se el 2 de febrer del 2008 amb Nicolas Sarkozy, aleshores president de la república francesa. Carla Bruni va néixer el 23 de desembre del 1967 a Torí i el 1975 la família es va traslladar a França. La jove va destacar com a model i es va convertir en un rostre popular, essent portada de revistes d’arreu del món.

El 2002, però, va deixar aquesta faceta i es va dedicar de ple a la música, una passió que tenia des de l’adolescència, quan va comenaçr a tocar la guitarra i a escriure cançons. El seu primer àlbum, Quelqu’un m’a dit va impulsar la carrera de Carla Bruni, que posteriorment va treure altres discos, el darrer dels quals fa quatre anys amb el seu nom en el títol.

L’artista de Torí cantarà a Cardona acompanyada d’una banda en una vetllada que porta per títol An acoustic evening with Carla Bruni. Els assistents podran escoltar un recorregut per la discografia de Bruni que inclou temes com Voglio l’amore, Dolce Francia, Moon river, Un grand amour, Quelqu’un m’a dit i Your Lady.

La presència de la cantant ha aixecat una gran expectació i els sis centenars de localitats que es van posar a la venda ja estan exhaurides. Entre les personalitats que hi seran presents s’hi compta la Duquessa de Cardona, Casilda-Ghisla Guerrero-Burgos y Fernández de Córdoba, així com diversos alcaldes del territori. Tampoc està descartada la presència de Nicolas Sarkozy, marit de la cantant.

Una nova etapa pel Vilar Rural

Les instal·lacions de l’antic Vilar Rural de Cardona es reobren avui de manera oficial després d’estar quatre anys tancades. La nova etapa de l’equipament està dirigit pel Grup Duquessa Hotel Collection, que l’ha rebatejat com a Vilar de la Duquessa de Cardona.

El projecte és una aposta personal d’Eduard Torres, fill i net de cardonins, molt vinculat a la localitat i a la comarca i fundador i propietari del Grup Duquessa. Torres, a més, és membre de la Fundació Cardona Històrica i un ferm convençut de la necessitat de rellançar el territori de la Catalunya central.

El Grup Duquessa va comprar el Vilar Rural al grup Sehrs fa dos anys i, des d’aleshores, li ha rentat la cara amb una inversió de 2.5 milions d’euros. Tal com va explicar aquest diari el passat 4 de juliol, l’establiment que el Grup Sehrs va concebre com un poble rural adreçat al turisme familiar és ara un espai pensat per hostatjar esdeveniments familiars, trobades d’empreses i convencions, i vol ser una referència, també, en el camp del turisme ciclista i les estades de salut. El Vilar disposa d’un centenar d’habitacions que estan repartides en set edificis.

La renovació del complex inclou la remodelació de l’edifici principal, les habitacions, els jardins, les terrasses, les piscines i les sales per a reunions. Així mateix, s’ha construït una gran pèrgola de fusta sota la qual se celebrarà el concert d’aquesta nit i que vol ser un element icònic. Enguany, està previst que el Vilar obri 80 dies, l’any vinent 150 i el 2026 ha de ser quan el recinte estigui a disposició dels visitants els 365 dies.

El grup hoteler que dirigeix Torres inclou el Duquesa de Cardona i el Duquesa Suites, a Barcelona, Torre Bertrana, a Pals, i l’hotel Bremon de Cardona. En els darrers mesos, l’espai ha obert a demanda i ja s’hi han celebrat o ho faran reunions de firmes tant potents com Coca-cola i l’institut Aspen. El 15 de juny s’hi va dur a terme un sopar amb cent-vint personalitats del món politic i empresarial, entre les quals Jordi Turull i Oriol Junqueras.