El festival de Sant Fruitós tanca amb un ple

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós-Memorial Eduard Casajoana,va cloure divendres la trentena edició amb un concert de l’Orquestra i el Cor del Gran Teatre del Liceu, que va interpretar el Rèquiem de Mozart, així com quatre altres peces del compositor de Salzburg. El concert va exhaurir les entrades amb anterioritat i va presentar un ple absolut d’espectadors en uns Jardins que es van quedar petits. A més, la mida de l’escenari va ser ampliada per encabir al prop de cent cantants i músics, sota la batuta del director argentí Pablo Assante. Amb aquest concert, finalitzava l’edició d’enguany, que ha viscut, com ja és habitual, quatre concerts; un d’òpera com a gala inaugural, un d’instrumental, un duet amb piano amb la mezzosoprano santfruitosenca (i impulsora del festival) Mireia Pintó i, finalment, la gala del Rèquiem. Un any més, el festival ha tornat a ser un gran èxit d’assistència en tots els seus concerts.

Minuts abans de l’inici del concert, les cadires dels Jardins de Sant Benet ja estaven ben plenes. La explicació prèvia del concert d’ahir va anar a càrrec de Pol Avinyó, del mateix Liceu, que va donar una extensa informació sobre la història del rèquiem, fet durant els últims mesos de vida de Mozart. De fet, va explicar Avinyó, no va ser ell qui el va finalitzar, sinó un dels seus deixebles, Franz Xaver Süssmay.

Mozart jove i madur

El concert va començar amb quatre peces que no eren del Rèquiem, malgrat que totes elles formen part de la faceta litúrgica del compositor. Les tres primeres, Kyrie en Re menor, K 90, Misericordias domini, K 222 i Quis te comprehendat, K. Anh. 110 són de les primeres obres de la vida de Mozart, mentre que la darrera de les prèvies, Ave verum, K 618, és part, com el Rèquiem, de l’obra més tardana del compositor austríac. A les primeres obres, a part de l’orquestra i el cor, ja van actuar els solistes (també membres del cor): la soprano valenciana Natàlia Perelló, la contralt barcelonina Cristina Tena, el tenor canari Nauzet Valerón i el baix búlgar Dimitri Darlev. El públic va aplaudir amb força el final del primer tastet que va precedir el Rèquiem.

Van començar amb Rèquiem, seguit pel Dies Irae, i el Tuba mirum, corresponents al Sequentia, com el Rex tremendæ maiestatis, el Recordare, Iesu pie, el Confutatis maledictis i, finalment, Lacrymosa, un dels més coneguts. Posteriorment van fer les dues peces del Offertorium, el Domine Iesu Christe i l’Hostias et preces. Finalment, van acabar amb el Sanctus, el Benedictus i l’Agnus Dei. El nombrós públic, entusiasmat amb l’actuació de l’Orquestra i el Cor del Gran Teatre del Liceu, va esperar fins al final del recital (tal i com havia demanat Pol Avinyó) per ovacionar als artistes, malgrat que no hi va haver un bis per acomiadar l’acte. n