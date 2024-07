L’església i la torre van inventar Súria a l’edat mitjana

Les divuit campanyes d’excavacions a les Guixeres han permès conèixer millor els orígens del poble

Súria va començar en un turó d’on n’emergia, fa divuit anys, cobert per segles de vegetació, la punta d’un iceberg gris, una pedra. La vida va abandonar la muntanya i va anar davallant fins a conquerir el riu, però la pedra continuava allí, com una pista i una sospita, el punt de partida d’una recerca que ha confirmat un eslògan que cap campanya de màrqueting pot igualar: «Súria va néixer aquí», afirmen tots els qui durant gairebé dues dècades han excavat al jaciment de les Guixeres, arqueòlegs professionals i joves estudiants amb la il·lusió per bandera. Divuit campanyes després, el municipi coneix molt millor els seus orígens.

«He gaudit molt de l’arqueologia, he pogut treballar sense presses, a Catalunya és de les feines més gratificants que he fet», reconeix Cristina Belmonte (Manresa, 1975), directora des del 2010 juntament amb Roser Arcos d’uns treballs que es van iniciar el 2006 a l’església de Sant Pere del Puig i als quals el 2011 es va afegir un nou front d’actuació amb la torre de defensa ubicada uns metres enllà al capdamunt d’un altre monticle. «L’Ajuntament ha estat sempre al nostre costat, fos quin fos el color polític, i estic molt agraïda al Josep Peramiquel, l’Albert Fàbrega, la Jennifer Montaño, la Clara Olives, la Maria Felip, ...», afegeix. I té clar que «ara es tracta de socialitzar el coneixement i fer que la gent de Súria pugui conèixer el jaciment», afegeix. De la rellevància assolida per les excavacions en deixa constància el reconeixement de la torre, l’any passat, com a Bé Cultural d’Interès Nacional, el màxim nivell de protecció patrimonial que atorga la Generalitat.

La primera campanya que es pot consignar data del 1999, quan es va intervenir en la necròpoli de cal Banyes sota la direcció de Josep Maria Vila. El 2005 i el 2006, amb Assumpta Serra al capdavant, es van celebrar dues campanyes al mas medieval de la Garrigosa que van confirmar la datació del segle XII com a origen de l’habitatge. Aquell mateix any es va localitzar l’església i es va desbrossar la malesa que cobria les restes, i l’estiu següent ja van començar les excavacions del temple, que van destapar la part superior dels murs del presbiteri i una part dels laterals de la nau. La mateixa Serra va assumir la direcció de les campanyes del 2007 i el 2008, any en el que va sortir la primera filada de les parets de l’absis i bona part dels murs laterals.

Ainhoa Pancorbo va agafar el relleu el 2009, data en què es va continuar aprofundint a l’interior de l’església i es van començar a treure terres de l’exterior. D’aquell any quedarà per a la història del jaciment la localització de la torre del Puig de Sant Pere i la troballa d’un croat de Jaume II a l’església. El 2010 ja es van incorporar al projecte Roser Arcos i Cristina Belmonte, capitanes dels equips de professionals i voluntaris que en tot aquest trajecte han contribuït a desxifrar el passat de la localitat. «Quines expectatives teníem? Sabíem que anàvem a trobar una església, una església rural, però mai ens hauríem imaginat tot el que ha sortit en el conjunt de les Guixeres, l’església i la torre, això ha superat totes les expectatives d’una recerca que ha estat complexa perquè també hem anat trobant altres elements», admet Belmonte.

Pedra, paper i ciència

«Teníem dos o tres indicis que apuntaven a la possibilitat que hi hagués les ruïnes de l’església», explica Albert Fàbrega, regidor de Cultura i Turisme en la present legislatura i un dels artífexs del projecte des del començament: «per la tradició oral, sabíem dues coses. La meva sogra vivia a prop de Sant Pere quan era petita i de gran recordava haver vist les restes de l’església quan caminava per l’indret. D’altra banda, als anys 50, quan la mina va obrir el pou de Cabanasses, va comprar pedra d’aquesta zona, tot i que no es van fer excavacions». Així mateix, «tenim la documentació que ens indica que hi va haver una església al Puig de Sant Pere, i el topònim s’ha conservat».

Sant Pere del Puig és en una plana al sud-est de Súria, a la zona coneguda amb el nom de les Guixeres per l’antiga existència d’uns forns de guix. El conjunt arqueològic de Sant Pere designa avui dia l’església del mateix nom, les restes de la domus de la torre, al capdamunt d’un turó al nord-oest del temple -hi ha comunicació visual entre els dos indrets, separats per una caminada de cinc minuts- i el mas de la Vilella Vella.

El primer esment documental del Puig de Sant Pere data del 24 de novembre de 1033: Guillem de Montcada i el seu germà, ardiaca de Barcelona, van donar al seu germà Bernat un alou que tenen a Súria. El paper fa referència, entre altres béns i topònims, a l’església i la torre del Puig de Sant Pere. Per conèixer la història de l’església tenim també el testament de Pere de Reguant del 1195 i la deixa de Guillema de Torrella del 1205. De la torre n’ha quedat notícia en un document del 19 de maig del 1302 on consta que l’edificació es va ampliar per esdevenir una residència noble, habitatge d’una de les dues nissagues de castlans de Súria.Finalment, podem apuntar també la venda de la masia de la Torre amb la seva fortalesa al vescompte de Cardona, Ramon Folc, ja al segle XIV, concretament el 18 d’agost del 1319.

«El que vam anar trobant no era una església rural sinó una església que havia patit reformes i s’havia transformat i reutilitzat, un lloc on es feia missa per a un població d’unes cinquanta o seixanta persones que vivia dispersa en masies i petites agrupacions», explica Belmonte: «el fet que hi hagi una necròpolis al costat, on vam trobar restes de tretze o catorze individus, fa pensar que la gent dels voltants s’enterrava allí». L’església de Sant Pere del Puig va acabar essent un edifici de planta trapezoidal i capçalera quadrada de 16,50 m de llarg i uns 5.40 m d’amplada, amb estructures al voltant. «Primer vam pensar que podien ser unes cases, però són espais petits, dependències vinculades a l’església o elements protegits per guardar-hi coses, més que no pas cases enganxades», apunta Belmonte.

El 2010 es va localitzar el suport de l’altar i el terra enllosat, a l’interior, i les primeres restes de cases a l’exterior. El 2013 van aparèixer les primeres tombes, una constant en els anys posteriors. El primer document, com ha quedat dit, és del segle XI, però les proves amb carboni 14 realitzades el 2019 a les restes humanes localitzades entorn de l’església fan retrocedir l’origen de l’indret fins als segles IX-X i, per tant, estaríem davant d’un temple preromànic.

«El que no té gaire sentit és haver trobat unes tombes al costat de la torre perquè l’església era a prop», exposa l’arqueòloga, fent incís en un dels enigmes encara per resoldre. La descoberta de les dues sepultures amb restes de sis o set individus va tenir lloc el mes de maig d’aquest any i caldrà esperar al carboni 14 -al llarg del 2024 o bé ja l’any vinent- per saber si la hipòtesi que aventura Belmonte pren cos: podria ser que la torre fos anterior a l’església. De moment, l’especialista Núria Armentano està fent els estudis antropològics que determinaran «si eren homes o dones, si van patir patologies, una mort violenta, ...».

La Torre del Puig de Sant Pere es va començar a excavar el 2011 i sembla que «va tenir una vida més curta que l’església», indica la directora del jaciment. Concebuda com una arquitectura defensiva, presenta una «singularitat constructiva», ja que és una edificació esglaonada. «Tenia bones vistes i permetia controlar el pas de persones», afegeix Belmonte.

«A l’església ja s’ha arribat als nivells geològics en bona part de l’edifici, queda la necròpolis, però aquí ja cal la intervenció d’antropòlegs i arqueòlegs professionals», explica l’arqueòloga. «Pel que fa a la torre, en un 80 % ja s’ha arribat als nivells geològics o de circulació», afegeix: « a la banda oest s’acumulen sediments dels enterraments i ara amb la informació que tenim hem de valorar què fem».

És probable que «aprofitant l’extracció del guix, en aquest lloc s’hi generés comunitat, i per això hi havia tant una torre de defensa com una església». El que és clar és que la torre va tenir un origen defensiu i, posteriorment, amb la zona ja pacificada, va passar a ser un espai residencial, una domus. «Al segle XVI, ja era un casal derruït», concreta Belmonte. En un document del 1624 podem llegir, sobre la domus de Torre: «... el casal dirruït al cim del Puig de Sant Pere ...».

Als segles XI i XII, les dues edificacions funcionaven a ple rendiment, però al XIII la població es va començar a agrupar entorn del castell, un domini dels comtes de Barcelona que tenim documentat des del 993 tot i que no es conserven restes d’aquest moment. La història ens explica que l’activitat a la zona de les Guixeres ja era gairebé inexistent al segle XVII. La domus de la torre havia estat abandonada al XV i ja havia quedat esborrada del paisatge, mentre que l’església, malgrat la transformació del segle XVI, era una petita capella rural que es va anar abandonant progressivament. L’activitat agrícola i la vegetació són els últims companys de viatge d’uns paratges que les campanyes d’excavació impulsades pel consistori surienc van tornar a la vida.

«Cada temporada era una sorpresa», recorda Belmonte. El 2014, de la torre en va sortir un croat d’Alfons I, dos anys després hi va aparèixer un paviment de guix. El 2018 es va posar el punt final a les actuacions a l’església, el 2020 no hi va haver campanya per culpa de la covid i, l’estiu següent, es va localitzar a la torre una primera sitja i una petita joia de bronze amb una pedra vermella encastada, així com un dipòsit que probablement servia per «a la decantació de l’oli», apunta Albert Fàbrega. Fa dos anys, encara van sortir dos plats de ceràmica decorats amb escuts, al manganès, i es va trobar una llàntia ceràmica d’oli, a més de la segona sitja. El 2023, el darrer any, es va completar l’excavació de la sala de la torre iniciada l’estiu anterior i es van localitzar les dues tombes de caixa de lloses a la zona nord-est amb les restes de sis o set individus que el carboni 14 determinarà fins on es pot retrocedir la cronologia de la torre.

Els materials excavats, com tota resta arqueològica que apareix a Catalunya, és propietat de la Generalitat. Una part del llegat de les Guixeres és en caixes i magatzems, una altra a les mans dels especialistes que l’estudien i la resta continua in situ, són les pedres que donen testimoni del lloc on Súria es va començar a formar durant l’edat mitjana. El jaciment és obert a tots els suriencs de forma lliure i en visites guiades sota demanda. Falta posar-hi panells, habilitar un aparcament, ... com apunta Fàbrega. Però tot el saber acumulat ja és patrimoni del poble.