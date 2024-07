Cultura, natura i família fan gran Borredà

La combinació de natura, cultura i família té un nom propi: festival TIFA de Borredà. Va néixer el 2022 de la mà de Teatre Nu i de l’Ajuntament de Borredà i aquest cap de setmana s’ha celebrat amb èxit la tercera edició. Una vintena de propostes, entre espectacles, sortides a la natura i tallers han omplert aquest petit poble de l’alt Berguedà de gent amb ganes de gaudir de les activitats programades, pensades especialment per al públic familiar.

Víctor Borràs, codirector del festival, juntament amb Maria Hervàs, en feia ahir una valoració molt positiva: «Estem molt contents de l’acceptació que han tingut totes les activitats. Tanquem la tercera edició i ja podem dir que el TIFA, Teatre i Família a la Natura, està consolidat i té identitat pròpia. És un festival que a Borredà ja l’esperen». No només atrau veïns de Borredà sinó també nombrosos estiuejants de la zona i moltes famílies d’altres punts del Berguedà i comarques veïnes. Que la gent pugui consumir bons espectacles en un entorn natural idíl·lic i sense aglomeracions dona valor afegit al TIFA.

Aquest any no s’ha pogut disposar de la plaça Major com a escenari perquè està en obres, però s’han buscat espais alternatius del poble «que han funcionat molt bé», ha assenyalat Víctor Borràs. La Placeta, per exemple, va acollir dissabte a la tarda el muntatge Bzzz, de Kabuts. I la zona del camp de futbol va aplegar nombrosos infants i adults per seguir Txema Muñoz amb la seva proposta de clown i màgia sense paraules. Aquest espectacle, titulat Gota, va ser un avanç per als espectadors de Borredà, ja que és un projecte que encara no s’ha estrenat: «És un treball en progrés, una prèvia que ens serveix per provar si funciona», explicava Txema Muñoz. Va funcionar i molt. Ho constataven els assistents: «Ha estat espectacular. Ens ha tingut cinquanta minuts embadalits amb el mim, la màgia, la música i la capacitat artística i de fer participar als més petits», destacaven Rut Bordés i Dani Franco. Són de Barcelona, però estiuegen a Borredà i l’any passat van descobrir el festival TIFA: «L’estiu passat ja vam presenciar alguns espectacles i enguany gairebé no ens n’hem perdut cap perquè valen molt la pena. És un festival molt bonic i molt variat, ja que combina la música, la màgia, la dansa, els tallers, les sortides. És molt recomanable».

La programació del TIFA fa gran Borredà i l’omple de cultura durant tot un cap de setmana, de divendres a diumenge. «Venim sovint a Borredà i sempre és divertit, però aquests dies encara més perquè he pogut veure espectacles que m’han agradat molt, he rigut i m’ho he passat bé», comentava David Ruiz, de 12 anys i de Vilafranca del Penedès.

Una oferta atractiva que captiva el públic i que anima als organitzadors a donar continuïtat al festival TIFA.