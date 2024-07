Manresa es 'cola' en un anunci dels Jocs Olímpics

Manresa es va transformar en París, el passat novembre, durant el rodatge d'un anunci de Toyota que va protagonitzar Nikola Karabatic, considerat el millor jugador d'handbol de la història. L'espot, un dels sis creats en la campanya internacional de la marca automobilística per als Jocs Olímpics de París, ja es pot visualitzar i en ell es poden reconèixer, perfectament, diferents carrers i places del centre històric de Manresa, com el carrer Sant Miquel, el carrer Urgell o el carrer del Born. Karabatic, que havia estat a les files de Barça, afronta els seus sisens i darrers Jocs Olímpics. La filmació va durar dos dies.

Karabatic, que havia estat a les files de Barça, afronta els seus sisens i darrers Jocs Olímpics. L’estrella es va acomiadar de l’handbol professional el maig jugant el seu darrer partit amb el PSG Handball, el seu club des del 2015. El jugador només va participar en la primera sessió de rodatge a Manresa i, en la segona, va ser substituït per un doble.

A càrrec de la Productora Twentyfour Seven Grup SL, la filmació, que comerciants i curiosos van seguir amb molta expectació, va convertir la plana de l'Om i els carrers que l'envolten en vies de la capital francesa, amb cartells en francès com 'Fruits et legumes' en comptes de Comestibles Comallonga i amb les típiques plaques parisenques de retolació dels carrers substituint les habituals de la ciutat. En el rodatge, sumant equip tècnic i extres, van treballar més d'una cinquantena de persones. El fil conductor de l'anunci és un Karabatic a qui diferents persones li passen objectes (un peix, una sabata, un telèfon, un quadre, una càmera, un plat amb una truita a la francesa...) fins que recull una pilota que signa a una nena.

Toyota acaba amb París el seu milionari acord de patrocini dels Jocs Olímpics.

El rodatge de l’anunci de Toyota va ser un dels que va crear més expectació l’any passat conjuntament amb la filmació de la plataforma de cites Tinder.