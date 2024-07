The Vaccines presentarà a Barcelona el seu darrer disc ‘Pick-Up Full Of Pink Carnations’, publicat a principis d’aquest any. La banda britànica d’indie rock, autora de cançons com ‘If You Wanna’, ‘Teenage Icon’ o ‘I Always Knew’, actuarà el 16 d’octubre a la sala Apolo.

A més de presentar el nou treball, el grup també repassarà damunt de l’escenari els seus grans èxits. The Vaccines també actuarà a Madrid un dia abans, a la sala But, el 15 d’octubre. Aquest 2024 en fa tretze que la banda va publicar el seu primer àlbum ‘What Did You Expect from The Vaccines?’.

Les entrades es posaran a la venda el 31 de juliol al web de Live Nation i a Ticketmaster.