Lluís Llord: "A la Catalunya central, les trementinaires eren estimades i ben rebudes"

Escriptor, professor d’institut, guia turístic, corrector i traductor, el barceloní Lluís Llord (1965), vinculat al Lluçanès, presenta la seva primera novel·la: Esperit de trementina publicada per la berguedana L’Albí. Llord, amant de la muntanya, la geografia, l’esport, la història, l’art i l’escriptura, ha convertit les seves passions en una novel·la sobre tres generacions de trementinaires que ensenyen al lector a donar sense esperar res a canvi. El resultat? Un homenatge al territori i a aquestes dones sàvies, valentes i solitàries que, amb un gran Esperit de Trementina, van dedicar la vida sempre als altres.

Esperit de Treemntina, de Lluís Llord / Arxiu Particular

Lluís Llord: "M'apassiona la geografia i em continua sorprenent el nostre país"

És la seva primera novel·la. Com va sorgir?

Havia escrit narrativa curta per a premis locals i certàmens. La novel·la va sorgir d’un conte que vaig anar a estirant. No hi havia planificació, va créixer sola.

Per què les Trementinaires?

La història m’apassiona, sobretot la petita, que és desconeguda i és la de les trementinaires. També volia vincular la novel·la al territori.

És una oda al territori?

Sí. Oda al territori perquè tenim un paisatge increïble i tan variat que ni amb quatre vides caminant ens l’acabaríem. M’apassiona la geografia, soc molt excursionista i em continua sorprenent el nostre país. De petit, si no sabies on estava, em podies trobar en un racó de casa mirant mapes i llibres de fotografies de la comarca.

El llibre camina per Catalunya...

De fet, escrivint he descobert com caminava la gent fins fa molt poques dècades. El carter, els nens, els contrabandistes, els amants, els segadors... Un home em va explicar que el seu pare havia anat caminant amb un sac de llana fins a Andorra i que li havia portat una ràdio i una llanterna de piles. Eren els anys 60 o 70. N’he anat descobrint moltes, d’històries, i de força recents.

I les trementinaires on anaven?

Bé, consta que anaven per l’Empordà, Barcelona, el Pirineu i Lleida. He mirat que existissin camins per allà on les feia passar a la novel·la. Vaig mirar si ja existia el pont de la palanca, si ja hi passava el tren on hi he col·locat vies o si ja hi havia la colònia que volia esmentar.

Eren bruixes?

No, tot i que he parlat amb persones que m’han dit que feien por, perquè arribaven a les cases després de molts dies caminant. A la Catalunya central, xocaven per la indumentària, però eren estimades i ben rebudes. La trementinaire era aquella noia que ve sempre. Eren tingudes per persones bones.

El llibre vol ser divulgatiu?

L’obra és ficció, no és un estudi sobre les trementinaires ni un tractat d’herbes remeieres, però sí que hi ha una reivindicació lingüística. En aquest sentit, hi ha hagut un diàleg amb l’editor: no buscava un llenguatge arcaic però sí genuí. Volia evitar aquesta tendència de diluir i descafeïnar el català perquè amb el llenguatge de tota la vida també s’arriba a la comprensió. L’ús de paraules com temperi, terrabastall o corriol és reivindicatiu de la riquesa i de la genialitat lingüística del català.

Es pot parlar també de reivindicació feminista?

Del món femení. Està escrit en el que jo en dic en clau femenina. Els personatges no lluiten ni competeixen, tampoc els masculins. Reivindico la valentia de les dones i el poc valor que donem a la disposició pels altres, a aquesta voluntat d’acollir, donar i ajudar que és tan femenina.

Donar fins i tot la vida?

Donar en tot el procés vital. Les trementinaires ajuden tant a néixer com a morir. Em vaig basar en les acabadores, unes dones anònimes que acompanyaven a la mort. Es van avançar al debat de l’eutanàsia.

La mort hi és molt present…

I el dol. El després de la mort és un dels temes principals de la novel·la: com se supera i com es dona continuïtat a la vida.

"Uns marxen, d’altres fan que la vida continuï". És l’essència?

És el curs de la vida. A Esperit de trementina es transmet una idea de relleu, de voluntat de continuar. Un fet curiós: es narra la mort d’una anciana en una cabanya i coincideix al cap de poc, amb un naixement.

La novel·la acaba amb un 't’estimo'. És una crida a l’esperança?

Sí, és a l’esperança i també és a la continuïtat. El 't’estimo' va dirigit a algú que ha deixat aquest món. Tots portem una motxilla de les persones que ens han precedit i en el cas de l’última protagonista és una manera de superar el dol de què parlava abans. És una esperança que arriba quan una absència deixa de ser una absència i es converteix en una aportació que duus al cor.

El llibre recorre el segle passat, però és molt contemporani...

Clar, comença a l’últim terç del segle XIX i la història s’estira fins als anys 60 o 70. L’ambientació és el món de les trementinaires, que va acabar desapareixent en aquestes dècades, però el tema és universal. No és un llibre d’història sinó de sentiments com la cura i la mort. Això unit amb la passió que es desprèn per la geografia i la natura el converteix en un llibre que té l’eix en recollir tot allò que puguem aprendre del passat.

Què ha après de la novel·la?

Conèixer i aprendre és una passió que tenim de nens i que de grans hem de fer veure que ens cansa. Però escrivint he après sobre herbes, curació, costums, tradicions, dol i camins i ha estat un plaer.

3 parts. I 3 poemes. Tenen algun significat personal?

Són poemes que m’acompanyen. El poema de Sebastià Pons diu 'jo sé que un dia ens trobarem tu i jo' i el vaig escollir perquè el llibre té un punt de realisme màgic i sembla que, en un temps sense telèfon com el de la novel·la, el destí ho tingués planificat. El segon és de Miquel Martí i Pol i és del recull Vells camins, un llibre que llegeixo i rellegeixo, i que utilitzo a l’escola i a l’institut. Penso que diu molt sobre el llibre, aquest viatge a Ítaca on ens descobrirem nosaltres mateixos.

I perquè Txarango 'tancant els cercles' ?

La cançó [Les coses senzilles] diu que la vida és fràgil i el vers «som de vent i ales» és el dol del final. Txarango aquí és un comiat.