«Al Cerdanya Film Festival sempre hem volgut fer un festival que sigui just per al sector»

Més produccions internacionals per a un festival de vocació transfronterera. El Cerdanya Film Festival obre aquest dijous la seva quinzena edició amb una selecció de 160 pel·lícules (90 curtmetratges i 55 llargmetratges de ficció i 15 documentals, entre curts i llargs), recuperant l’espectacle de cloenda -amb Toni Albà- i amb una adequació del Casino Ceretà com a sala de cinema, reconvertit de l’1 a l’11 d’agost en l’espai de projeccions del festival. Ahir, la plaça de l’Ajuntament de Puigcerdà va acollir la presentació d’un certamen que uneix exhibició amb formació, creació i potenciació del mercat audiovisual pirinenc amb la presència de l’alcalde Jordi Gassió, el regidor de Cultura, Jordi Palomino, i el director del Cerdanya Film Festival Jordi Forcada.

El festival, que ha doblat el pressupost (dels 150.000 euros als 300.000 d’enguany, a través de subvencions de diferents organismes de la Generalitat, la Diputació de Girona, el Ministeri i patrocinadors), com ahir explicava Forcada a aquest diari, projectarà més pel·lícules que mai (presencialment 120, en línia 40) en una edició rodona que ha rebut, també, el rècord de films a concurs (2.500, 500 més que l’any passat). Com apunta Forcada, «és una bestiesa, però això explica com és de reconegut un certamen que remunera el 100% de la secció oficial, curts i llargs». La raó? «Sempre hem volgut fer un festival que sigui just per al sector». La inauguració oficial es farà aquest dijous a les 12 del migdia al Casino Ceretà amb dues pel·lícules amb vincles comarcals. D’una banda, Canigó 1883 d’Albert Naudín, rodada parcialment a la Cerdanya i el curtmetratge El llegat de l’egiptòleg de Josep Padró, un homenatge al seu pare, l’eminent egiptòleg d’arrels cerdanes. Al vespre, es projectarà Caída libre, produïda per Juan Antonio Bayona, amb la presència de la directora Laura Jou.

El festival, que des del 2021 ha tingut com a catalitzador que els curts premiats passin directament a la fase de preselecció dels Premis Goya, complementa el programa diari amb les sessions golfes de terror, recuperant l’esperit dels cicles dedicats a aquest gènere que s’havien fet al desaparegut cinema Avinguda. Amb una inversió de 70.000 euros, la Fundació Cerdanya Cinema, explica Forcada, ha tornat a renovar el municipal Casino Ceretà perquè tingui «prestacions professionals» quant a cinema: pantalla i altaveus nous, projectors revisats... i l’ha cedit en comodat per a ús públic al consistori perquè «pugui ser utilitzat per les entitats del poble». I per, en un futur pròxim, «poder fer projeccions al llarg de l’any».