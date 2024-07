Conrad Son parlarà diumenge al Cerdanya Film Festival dels 25 anys de «Les exxcursionistes calentes»

Una xerrada «trempada i divertida». És el que proposarà Conrad Son (1966), el director i guionista de la primera pel·lícula pornogràfica en català Les exxcursionistes calentes, que enguany celebra 25 anys. Filmada el 1999 a la Cerdanya (a Bellver, Prullans i als llacs de la Pera), Conrad Son (dedicat ara sobretot a màrqueting digital i cap de producció del Cerdanya Film Festival), recordarà el rodatge i la repercussió «política, social i mediàtica», explica, d’un film que va deixar algunes frases encara ben recordades com «Això és un túnel i no el del Cadí!». Més nostrat, impossible. La xerrada, que farà amb la seva companya, Evita de Luna, i que s'inclou en les activitats paral·les del festival de cinema cerdà, inclourà imatges del film però, remarca, «censurades: No es tracta de veure un film porno sinó de parlar d’una efemèride, de les anècdotes, de com va servir per normalitzar el català quan parlàvem de sexe i de llançar una pregunta: ‘Tot això seria possible, ara?’». La cita serà aquest diumenge, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Comtat de Cerdanya. L’entrada és gratuïta.

Precisament, el dia inaugural del festival, a les 5 de la tarda, al mateix equipament, se celebrarà una taula rodona sobre «L’estat del català a l’Audiovisual», a càrrec de Rut Carandell i Rieradevall, directora de Plataforma per la Llengua; Olga Farré, presidenta d’Òmnium Puigcerdà; el director Marc Camardons, i Jordi Forcada, director del certamen.

Conrad Son, que col·labora amb el festival ceretà des de fa dues edicions i prepara un documental sobre com es va rodar el film, estrenarà també la seva última pel·lícula, Tot allò que no et vaig dir. Un llargmetratge a mig camí entre el «thriller i el drama» que, diu, «aborda el tema de les malalties mentals». La pel·lícula, amb un equip tècnic i artístic de «quilòmetre zero», es va rodar entre Tordera, Blanes (on viu el director) i Malgrat de Mar. La projecció es farà el dimarts 6 d’agost a 2/4 de 10 de la nit, al Casino Ceretà. El film explica la història d’una escriptora que reconeix que el llibre amb què va triomfar l’havia escrit la seva desapareguda mare.