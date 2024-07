La històrica Sala Muntaner de Barcelona reobrirà aquesta tardor amb una programació basada en l'humor

Neix el nou Teatre Muntaner. Així es pot llegir en una lona a la porta de l’antiga Sala Muntaner. “El riure aixeca el teló aquesta temporada a Barcelona”, es pot llegir. Després de sis anys del seu tancament, la històrica Sala Muntaner reobrirà les seves portes aquesta tardor. Segons va avançar ‘El Nacional’, la productora Sandra Reyes (Corta el Cable Rojo), l'actor Toni Cano i altres socis han decidit tornar a aixecar el teló d'aquesta sala de l'Esquerra de l'Eixample amb una programació basada en l'humor que combinarà teatre i espectacles. En aquesta nova etapa, l'espai s'anomenarà Teatre Muntaner i Cano en serà el director. Les obres de rehabilitació ja han començat.

Es dona el cas que Sandra Reyes és una de les responsables de la productora Corta el cable rojo, amb un espectacle amb el mateix títol que fa anys que té un gran èxit a la cartellera madrilenya, i una companyia amb seu estable al Teatre Apolo. El nou Muntaner, doncs, acollirà la programació estable dels Corta el cable rojo, especialistes en improvisació.

Al setembre del 2018, la Sala Muntaner va confirmar el seu tancament definitiu després de 24 anys de vida. “La Sala Muntaner ha fet ciutat i ha treballat per a la cultura i la creativitat tots aquests anys. Ara aturem per sempre el nostre pas i deixem que altres siguin els protagonistes”, va lamentar l’espai en un comunicat. El portaveu del teatre, Joan Estrada, va explicar a l’ACN que “fins l’últim moment” han intentat “salvar l’espai”, negant que al mes de maig ja n’haguessin decidit el tancament. De fet, va explicar, la nova temporada havia d’arrencar el 19 de setembre amb la reposició de ‘Mala Broma’, de Jordi Casanovas, però ja no ho va fer. La falta d’entesa amb les administracions per trobar “fórmules” per remuntar, la pujada de l’IVA i una darrera temporada “mortal” quant a públic van precipitar la decisió final del gerent, Javier Urbasos.