Els clubs de lectura fàcil: inclusió a través de la literatura

"M'agrada llegir perquè em transporta a d'altres mons. És com fer un viatge". El Marc té 26 anys i és un dels participants del club de lectura fàcil que un cop per setmana es reuneix a la biblioteca de Sant Fruitós de Bages. Té diversitat funcional i és usuari d'Ampans. Els llibres de lectura fàcil -fets amb pautes perquè siguin fàcils d'entendre- el permeten gaudir de la literatura. "Tots tenim dret a accedir a la cultura i a la lectura", defensa la coordinadora pedagògica d'Ampans, Montse Barat. Precisament aquest és l'objectiu dels clubs de lectura fàcil que es fan a una desena de biblioteques del Bages i on ja hi participen més d'un centenar d'usuaris d’aquesta fundació que atén persones amb discapacitat intel·lectual.

Els grups estan formats per persones amb diferents capacitats lectores, que llegeixen en veu alta i comparteixen lectures i activitats, guiats sempre per bibliotecaris i terapeutes. La coordinadora pedagògica d'Ampans, Montse Barat, explica a l'ACN que la voluntat és que funcionin igual que un club de lectura ordinari.

La principal diferència és que els llibres que es llegeixen són de lectura fàcil (LF). No es tracta d'un resum del text original ni tampoc inclou llenguatge infantil. El que fa és reduir frases i evitar metàfores i comparacions que puguin comportar un error.

Un dels clubs de lectura de Sant Fruitós de Bages / acn/Nia Escolà

El procés d'adaptació d'un llibre a lectura fàcil consisteix en explicar exactament el mateix, però amb paraules més senzilles i incloent, si cal, acotacions, imatges i pictogrames per facilitar l'associació d'idees.

De fet, la lectura fàcil no està pensada únicament per a persones amb diversitat funcional o deteriorament cognitiu, sinó que també és útil per a persones d'edat avançada o, per exemple, persones migrades que no coneixen l'idioma.

Més varietat de llibres

Ampans va començar els clubs de lectura fàcil fa 10 anys. Des d'aleshores, Barat celebra que l'oferta de llibres en aquest format s'ha ampliat. "Podem escollir més i al final d'això es tracta. Per què una persona amb dificultats de comprensió lectura no pot llegir clàssics com ‘El Quijote’ o qualsevol altra novel·la?", qüestiona. De fet, els gustos són variats. "Alguns fins i tot s'animen amb la poesia", subratlla.

Per Marina Gallego, bibliotecària de Sant Fruitós de Bages, els clubs de lectura fàcil formen part de l'objectiu primordial del centre: acostar la lectura a tothom. En aquest sentit, afegeix que la biblioteca està apostant per ampliar el catàleg de llibres en aquest format perquè, a més, cada cop hi ha més demanda.

Llegir et permet viatjar

El Roger és usuari d'Ampans. És lector des de ben petit i assegura que la lectura li permet aprendre. "Et culturitzes, aprens", subratlla. Amant de l'astronomia, li encanten els llibres d'aquesta ciència, però també sobre els dinosaures. Per ell, compartir la lectura és "una sort": "Aprens llegint i escoltant els altres".