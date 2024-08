Rosalía s'alia amb l'Esmuc per a oferir una beca en el grau de Flamenc

L'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) i la cantant Rosalía, que va acabar la seva formació musical en el centre barceloní, s'han unit per a donar suport al talent emergent. L'escola oficial d'educació superior musical i l'artista de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) oferiran una beca per a l'estudiant que superi les proves d'accés i aconsegueixi l'única plaça que s'ofereix en el Grau de Cant Flamenc.

L'Esmuc ha anunciat a través de les seves xarxes socials aquesta aliança amb la qual va ser la seva alumna i, anys després, s'ha convertit en una estrella internacional. Aquesta beca cobrirà la matrícula en la prestigiosa escola musical i les despeses de manutenció de la persona seleccionada per al pròxim curs, per la qual cosa permetrà "que l'estudiant es concentri al 100% en la seva formació", han afegit des del centre.

La formació de Rosalía

L'escola de música només accepta un alumne d'aquesta disciplina a l'any i Rosalía va ser la triada l'any 2014. L'artista va estudiar cant flamenc al costat del seu professor José Miguel Biscaia, 'El Chiqui', que es va convertir en una peça clau per al desenvolupament de la seva carrera musical. "No tenia formació de cap mena. Ella el que cantava molt bé era blues i jazz i, de fet, li vaig dir que podria guanyar-se la vida cantant això", va declarar el cantaor a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.

Durant els seus anys de formació, la 'motomami' va llançar el seu primer àlbum d'estudi, 'Los Angeles'. L'any 2018, el seu segon treball, 'El mal querer', un disc conceptual i experimental, es va convertir en el seu treball de final de grau de la seva formació en el centre. Aquesta gravació, que li va portar el reconeixement de la crítica musical internacional, estava basada en 'Flamenca', una novel·la anònima en occità del segle XIII.

'El mal querer' va aconseguir posicionar-se entre la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps segons Rolling Stone i va guanyar el premi Grammy a Millor àlbum alternatiu o rock llatí. "Rosalía té un enorme talent però ha treballat, s'ha preocupat de tenir uns coneixements. El talent i l'estudi sempre sumen", va valorar en un reportatge publicat en aquest diari Núria Sempere, directora general de l'Esmuc.