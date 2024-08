Quim Carandell Boluda (La Ludwig Band): "Suposo que sí, que estem de moda"

El prolífic grup de pop-rock porta el nom de Beethoven i va néixer el 2017 a Espolla (Alt Empordà). Andreu Galofré (baix), Gabriel Bosch (guitarra elèctrica), Lluc Valverde (clarinet i saxo), Pau Esteve (piano i teclat) i Roger Cassola (bateria) són, juntament amb Quim Carandell (Barcelona, 1996), el cor de La Ludwig Band. El 2018 van treure el primer EP: La Ludwig Band. El 2020 el primer disc: Al límit de la tonalitat. El 2021, el segon: La mateixa sort. I aquest passat 2023, el darrer: Gràcies per venir. Ja consolidats com una banda de pop-rock català, revolucionen el galliner amb les seves lletres i el seu eclecticisme. Avui (22 h) ho faran entre els pins, obrint el cicles Nits als Pins 2024, saludant Vilada amb un Gràcies per venir.

Com es passa d’amics a grup?

No vam decidir els sis a la vegada que faríem un grup. Som el resultat de molts anys i de les anades i vingudes de molta gent. N’hi ha que han passat i marxat i d’altres que van venir un dia i s’hi han quedat. No és veritat del tot que siguem un grup d’amics que va decidir fer un grup. El que sí que ens uneix és que ja érem amics abans.

Considereu que teniu un estil inclassificable?

No crec gens que siguem inclassificables. Crec que fem una música que ha estat molt sentida i repetida. De fet, ens comparen amb molta gent i comparar ja és classificar. Sí que és veritat que la música que està en voga és una altra i és destacable que un grup com nosaltres, que fa una música i un espectacle en directe diferents del que estem acostumats, tingui èxit i se’n surti bastant bé. Però fem pop-rock.

Diuen que sou un grup que mira al passat...

No som uns nostàlgics ni un grup de tribut. Simplement, ens vam conèixer tocant unes cançons i una música. No som estrategs. Si tens un grup d’amics i sou músics, us sentireu millor fent rock & roll, sempre.

Heu trobat el vostre so?

Sap greu perquè mai no ho hem pensat. Sempre havíem anat perduts amb això, La Ludwig era el so de cadascú desorganitzat. Ara comencem a pensar-ho. L’últim disc està molt més cuidat, som més grans i responsables. Ho estem començant a trobar.

L’últim disc és el millor?

Ens agrada el primer. Aquest és del que menys orgullosos estem, però ens ha sortit més com volíem i això també està bé.

Pràcticament un disc cada any. En viviu de La Ludwig?

Per tots La Ludwig és la feina principal. Ens hi dediquem i en vivim perquè tenim ganes de fer-ho. Tothom que s’hi vulgui posar i en tingui ganes, ho pot fer. Fa molts anys que anem junts i fa molts anys que toquem i jo fa molts anys que escric. Sempre tenim alguna cançó per fer. Tinc la fortuna que de moment encara no se m’ha apagat el motoret i que no m’hi he d’esforçar gaire, en escriure.

És l’únic lletrista del grup?

Soc el compositor. Arribo amb la cançó de cançoner: acords, lletra i melodia. I junts fem de l’embrió una cançó que la gent pugui escoltar.

Podreu mantenir el ritme?

Ara és més complicat perquè cada vegada hem de pensar a més llarg termini. Ens estem professionalitzant i això d’un àlbum a l’any, que és una cosa que ens agradava, cada cop serà més difícil de mantenir. No per falta d’inspiració sinó per tot el que ens envolta.

L’any 2022 vau rebre el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català. Com es va viure?

Vam haver d’anar a Girona a recollir el premi. Tot eren escriptors i gent del món editorial. Va ser bastant graciós i divertit perquè sortíem una mica del nostre ambient. Eren unes altres les dinàmiques i sempre està bé que se’t reconegui per una cosa que no és només la teva feina.

I els premis Enderroc?

El primer va ser pel primer disc i no ens ho esperàvem. Havíem estat treballant molt de temps i n’estàvem convençudíssims, però va ser una mica fracàs. La bona rebuda del single S’ha mort l’home més vell d’Espolla és el que ens va salvar la vida. Amb el disc vam viure un moment crític, no anàvem ni endavant ni endarrere. Però a la gent de l’Enderroc els va agradar i jo crec que en part ens van fer un favor. Era un disc que no anava gaire bé i un Enderroc ens va posar una mica el focus.

I el segon?

Potser no hem notat tant un abans i un després, però és un reconeixement molt bonic.

La Ludwig està de moda?

Sí, suposo que sí. El que fem nosaltres no està de moda, perquè està molt clar el que està de moda ara a Catalunya. Però és d’aquestes coses estranyes: a tot arreu tenim gent que ens ve a veure, i cada cop n’hi ha més. Tenim un projecte poc habitual, però ens estem fent un lloc al cor dels catalans i suposo que això és estar de moda.

Amb la gira aneu a Londres...

Veus, això sí que és estar de moda. Ens fa molta il·lusió i jo no hi he estat mai. Toquem amb Els Pets, que no sé sí és el grup català que ens agrada més, però ens agrada molt. Tenim ganes de conèixer al Lluís i de veure quin dels dos concerts és millor. Tots els nostres pares ens venen a veure i és una cosa molt simpàtica i diferent.

Voldríeu fer col·laboracions?

Ens tira enrere. Ara se’n fan moltes, però es fan per fer-les i sembla que sigui obligatori. Tampoc podem donar l’esquena al món i ens n’ han ofert moltes però no ens hem acabat d’atrevir a fer-ho perquè no n’estem cent per cent convençuts. La indecisió ens ha frenat.

Per quan el proper disc?

No hem tingut temps i ara tenim molta feina. Cançons en tenim, però encara no ens hi hem posat. Trobem que hem de fer vacances. L’any passat ja no en vam fer.