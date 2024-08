Els estius que la cultura ha imaginat

DISCOS

«Heliotropo». Vainica Doble

Qualsevol excusa és bona per recuperar Gloria van Aerssen i Carmen Santonja, el duet més lliure, fascinant, irònic i, per desgràcia, desconegut del pop espanyol de la segona meitat del XX. La deliciosa Habanera del primer amor i la mordaç Ay, quien fuera a Hawái ens transporten a un estiu no exempt de crítica (Dos españoles, tres opiniones) i dotat de màgia. Del 1973.

«Automatic For The People». R.E.M.

Viatge físic i espiritual pels EUA -cada cançó es va gravar en un estat diferent-, el primer àlbum després del boom d’Out Of Time és un disc perfecte (1992), impossible de deixar a mitja escolta. La ruta emocional -amb cim a Everybody Hurts- fa parada estiuenca a Nightswimming amb l’evocació de la vitalitat juvenil i despreocupada d’un bany nu sota la lluna.

«Fiesta ilegal Vol. I». Strombers

Les festes majors mai van ser el mateix després de la irrupció de la maqueta i posterior primer àlbum dels cardonins (2003). Amb temes que serien emblemes (La calle Caramelo, Borracha o El coche de Manolo), el disc traspua la frescor i simplicitat dels bons debuts, amb melodies enganxoses, ritmes ballables i el carisma de la veu de Ferran Gallart.

«Agost». Els Pets

Com un tríptic medieval, la cançó que bateja el vuitè disc dels de Constantí (2004) desplega la vida del protagonista a partir d’escenes estiuenques, feixugues i mandroses. Un exercici d’estil del trio en què els moments nostàlgics (Calafell, Per què no vens?) lliuren una batalla igualada amb l’electricitat crítica (Soroll, Pau, Retirada).

«Radical Optimism». Dua Lipa

Salt endavant d’una de les estrelles actuals, amb un equip de luxe. Sense pecar de l’optimisme radical del títol (2024), té material altament ballable. Més enllà dels senzills més sonats (Houdini, Training Season) convida a gaudir (End Of An Era) i deixar-se anar (Falling forever).

«I Danmark er jeg født». Natasja Saad

Un estiu sense reagge i dancehall és menys estiu. Dotada d’una força descomunal, la vida de Natasja va ser intensa i breu, truncada el juny del 2007, a 33 anys. La danesa d’origen sudanès va explorar el consentiment sexual (Fi er min) o la dretització de la societat (Gi’mig Danmark tilbage) i va ser coronada a l’escena jamaicana.

«Random Access Memories». Daft Punk

Qui diu que les cançons de l’estiu no poden ser orfebreria? Fa 11 anys el duet va destrossar les llistes amb Get Lucky, guitarres d’un funk ideal a les nits estivals en un disc per moure els peus (Give Life Back to Music, Lose Yourself to Dance) i encarar amb nostàlgia el setembre i la mort dels amors fugaços (Instant Crush).