Relats inèdits en català en el centenari de la mort de Joseph Conrad

Avui fa un segle va morir, a l’edat de 66 anys, l’escriptor britànic d’origen ucraïnès Joseph Conrad, a la localitat anglesa de Bishopsbourne. Mariner i literat, autor entre altres títols rellevants de tot un clàssic com El cor de les tenebres, Conrad va destacar per la capacitat per posar al descobert les contradiccions de la condició humana en una prosa que es va expressar també en el relat breu. En aquest sentit, el segell Edicions 62 publica el llibre Joventut i altres narracions, amb contes inèdits en català i en traducció de Ricard Vela.

Joseph Conrad, el 1904 / GEORGE CHARLES BERESFORD

Joseph Conrad va néixer el 3 de desembre del 1857 a la localitat de Berdyczów, que aleshores part de l’imperi rus i avui en dia pertany a Ucraïna. Els seus pares eren polonesos i ell es va nacionalitzar britànic l’any 1866. Tot i que ha passat a la història de la literatura, Joseph Conrad va treballar com a mariner fins que va començar a escriure novel·les i proses breus. La feina d’alta mar va ser present en obres com Lord Jim (1900), Nostromo (1904) i L’agent secret (1907).

La novel·la més reconeguda de Conrad és El cor de les tenebres, que posteriorment va servir d’inspiració al director nordamericà Francis Ford Coppola en la pel·lícula Apocalypse Now. En aquesta obra, el vell mariner Marlow explica el viatge que realitza riu amunt per l’interior de la selva buscant l’enigmàtic Kurtz, que és el cap d’una explotació d’ivori.

El cor de les tenebres va emergir de la ploma de Conrad després de fer una estada de mig any al Congo, aleshores una colònia de la Bèlgica del rei Leopold II. Els horrors que va veure l’escriptor van ser la base d’un llibre que denuncia l’actitud dels qui, en nom de la civilització, van perpetrar greus vulneracions dels drets humans en benefici propi.

"Joventut i altres narracions", de Joseph Conrad. 288 pàgines. 20,90 euros. Edicions 62 / EDICIONS 62

El volum que publica Edicions 62, Joventut i altres narracions, vol donar a conèixer el talent de Conrad en el terreny del relat breu, menys conegut que les seves grans novel·les. A Joventut, del 1898, hi apareix Marlow per primer cop en un text d’ambientació marinera i to autobiogràfic. Amy Foster és una reflexió sobre l’emigració protagonitzada per un estranger que naufraga davant la costa anglesa i es casa amb una noia del país. A Un anarquista, Conrad tracta l’extremisme polític, mentre que El còmplice secret aprofundeix en la psicologia dels personatges: un capità de vaixell novell i un fugitiu d’una altra nau al qual amaga.

El soci és una crítica a les companyies d’assegurances a través de la història d’un vaixell que naufraga. El relat, escrit el 1917, la data més tardana del recull, explora la decadència dels valors que va implicar la Primera Guerra Mundial i la devastació moral de la guerra.

Cent anys sense Papasseit

La setmana vinent també farà cent anys de la mort d’un altre escriptor de gran categoria, el poeta català Joan Salvat-Papasseit. L’autor de L’irradiador del Port i les gavines, que va néixer el 16 de maig del 1894 a Barcelona, va traspassar el 7 d’agost del 1924 a la capital catalana quan només tenia 30 anys per culpa de la tuberculosi.

"Poesia completa", de Joan Salvat-Papasseit. Edicions 62. 304 pàgines. 20,90 euros / EDICIONS 62

El passat mes de febrer, Edicions 62 va aplegar en un nou volum amb pròleg d’Enric Casasses tota la poesia de Salvat-Papasseit, que tot i morir de jove va deixar com a llegat literari una brillant obra poètica. El llibre inclou els poemaris Poemes en ondes hertzianes, L’irradiador del Port i les gavines, Les conspiracions, La gesta dels estels, La Rosa als llavis i el llibre pòstum Óssa Menor, a més d’uns poemes esparsos. Salvat-Papasseit és considerat com un dels grans poetes de les lletres catalanes.