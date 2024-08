Rosalía i l'ESMUC impulsen una beca de cant flamenc

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i la cantant Rosalía han posat en marxa una beca de cant flamenc per a un estudiant d'aquesta especialitat. La beca, valorada en 15.000 euros, vol que l'alumne seleccionat pugui dedicar-se als estudis musicals sense preocupacions econòmiques, segons ha informat l'ESMUC. Es tracta d'una iniciativa de l'estrella de Sant Esteve Sesrovires, que precisament va estudiar aquesta especialitat en aquest centre.

Va destinada a un sol estudiant que superi les proves d'accés i compleixi tots els requisits per entrar als estudis de cant flamenc. Segons l'ESMUC, està dissenyada per cobrir íntegrament la matrícula i ajudar a les despeses de la vida diària a Barcelona i simbolitza el vincle entre talent i formació. Pretén garantir que l'estudiant es pugui centrar al màxim en els estudis. Es pot sol·licitar fins al 27 d'agost.