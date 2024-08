Cardona ha programat 800 visites guiades per a aquest estiu

Orson Welles i el castell de Cardona: una visita de pel·lícula és una de les tres noves visites guiades que la Fundació Cardona Històrica ha preparat per a aquest estiu. S’afegeixen a les tradicionals de la Muntanya de Sal, al mateix castell, al centre històric de Cardona i les visites teatralitzades. En total, aquest estiu s’oferiran més de 800 sessions programades.

Segons el director de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, s’han diversificat les propostes «amb la idea d’atraure el màxim de gent possible en una època, l’estiu, que costa que vingui gent perquè no som ni mar ni muntanya». La temporada alta a Cardona és quan no fa ni molt fred ni molta calor, i sobretot per Setmana Santa, recorda Ponsa.

A més a més de recordar Welles, també s’ha programat el Capvespre al castell. Una visita d’estiu per conèixer el conjunt monumental que acaba dalt de la torre de la Minyona per contemplar les vistes i la posta de sol. Es farà el 16 d’agost a les 7 de la tarda. També la visita Secrets i curiositats de la Cardona medieval, que es farà el 10 d’agost també a les 7 de la tarda.

La pròxima tardor, la Fundació Cardona Històrica organitzarà un mes temàtic centrat en el cinema coincidint amb els 60 anys del rodatge de Campanades a mitjanit. Actualment, al castell de Cardona es fan obres al Parador, que està tancat al públic. n