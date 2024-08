Les 'Campanades a mitjanit' d'Orson Welles tornen a repicar a Cardona

A l’afamat director de cinema Orson Welles li agradava especialment la botifarra negra amb seques que li preparaven i servien a l’hostal Perico de Cardona. Les alumnes de l’escola de monges que hi havia a la vora s’escapaven al migdia per veure com dinava l’homenot corpulent i afable que va trasbalsar el poble ara fa 60 anys quan va triar el castell de Cardona per rodar escenes de la seva pel·lícula Campanades a mitjanit.

Cardona torna a reviure aquells moments amb una visita guiada al castell per recórrer els escenaris del rodatge i rememorar vivències i anècdotes dels quinze dies que va durar l’aventura.

Orson Welles i el castell de Cardona: una visita de pel·lícula és una de les novetats de les propostes turístiques de Cardona per aquest estiu. Una trentena de persones van participar en l'estrena de la iniciativa aquest divendres al capvespre. És un projecte de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la Fundació Cardona Històrica. Amb un guió ben travat de Mireia Rodó, Victor Hernaiz i l’empresa manresana Quaderna, la guia del castell de Cardona Mònica Pérez va fer reviure Welles a tots els presents.

Apareix la torre de la Minyona

Una de les primeres escenes de la pel·lícula, shakespeariana i ambientada al segle XIV, comença amb una imatge on es veu la torre de la Minyona del castell. En total, les escenes rodades al castell de Cardona suposen 31 minuts d’un film que segons va dir Pérez, «és una pel·lícula de reis, cavallers, honors, amistat i també traïcions».

La torre de la Minyona del castell de Cardona surt a una de les primeres escenes del film / OSCAR BAYONA

Per què Cardona? Pérez ho va explicar. Inicialment, era previst que les escenes del castell es rodessin a l’antiga Iugoslàvia. Però a Welles li van arribar unes fotografies del castell de Cardona del fotògraf francès Edmund Richards i de Juan Cobos. Això, lligat al fet que un dels productors era l’espanyol Emiliano Piedra, va fer que escollís Cardona. Welles, a més a més, era un enamorat d’Espanya com ho demostra el fet que està enterrat a Ronda, a Andalusia.

Una bota de vi de banyera

Les escenes de la pel·lícula al castell es van rodar entre el 16 i el 31 d’octubre del 1964, aviat farà 60 anys.

El que ara és el pati d’armes del castell de Cardona es va convertir en l’habitació d’un dels cavallers del regne d’Anglaterra. Feia falta una banyera, i la van trobar a la taverna La Polar de la plaça del Mercat de Cardona. Van comprar una gran bota de vi que van tallar per la meitat i la van convertir en una banyera que surt en una de les escenes de la pel·lícula.

Més anècdotes. També es va rodar al claustre. La gent del poble pujava al castell a veure el rodatge quan hi havia escenes a l’exterior. S’enfilava a les teulades fins el punt que en alguna ocasió es va haver de cridar a la Guàrdia Civil perquè els desallotgés.

La col·legiata de Sant Vicenç es va convertir en un gran plató de cinema / OSCAR BAYONA

L’atri de la col·legiata de Sant Vicenç es va convertir en l’entrada al castell del monarca anglès; i l’interior de la col·legiata en estances del castell reial i de l’abadia de Westminster, on es coronen els reis d’Anglaterra.

Del romànic al gòtic medieval

El monument romànic de la col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona no encaixava amb l’època medieval que es representava a la pel·lícula. Tot i així les seves dimensions, llum, delicadesa i verticalitat, va fer que Welles es decantés per rodar-hi igualment. Tapissos i parets de cartró pedra van fer que es convertís en una sala del tron, una estança del rei o l’esmentada abadia de Westminster, on seria coronat -a la pel·lícula- el rei Enric V. També es va rodar a la cripta, on apareix el príncep Hal a punt per ser coronat rei.

Hostals Perico i El Castillo

Pérez, amb l’ajut de fotogrames de la pel·lícula, anava situant els espectadors a cadascun dels racons on s’havien filmat les escenes de Campanades a mitjanit. Entremig narrava detalls com per exemple que l’equip tècnic i artístic de la pel·lícula es va hostatjar a l’hostal Perico de Cardona, on també dinaven amb una gran taula parada a la plaça, i a l’hostal El Castillo de Berga, que en aquells moments estava tancat, però es va obrir expressament per acollir, entre altres, Orson Welles. Cada dia anava i venia de Cardona a Berga.

Imponia respecte. Anava amb capa i barret, i pràcticament sempre duia un cigar entre les mans. A més a mmés,a la pel·lícula va interpretar un dels papers protagonistes, el de Sir John Falstaff, company de brega del príncep Hall que va renegar d’ell quan es va convertir en Enric V.

Trasbals a Cardona

Una imatge a mida natural d’Orson Welles rebia els visitants a la col·legiata. Una d’elles, la Fina, va recordar que de petita quan sortia de l’escola anaven a veure com dinava a l’hostal Perico. «No ens hi deixaven acostar massa», va dir.

Imatge d'Orson Welles a la col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona / OSCAR BAYONA

Un altre cardoní que va seguir la visita va recordar que, segons li havien explicat, l’equip de rodatge buscava gent per fer petites feines. Pagaven el triple del que era habitual a Cardona els anys 60. També que en una ocasió van haver d’avisar el metge del poble, Josep Torres, perquè curés una ferida que es va fer un dels actors, i pogués continuar el rodatge.

«Només van ser 15 dies, però ha quedat en l’imaginari popular de Cardona», va sentenciar al final la guia Mònica Pérez, que va ser aplaudida.