Aurora Bertrana: la història d’una dona que volia escriure

L’escriptora gironina, massa incòmoda per Catalunya, tornarà de l’exili per acabar els seus dies a Berga

Que als anys 30 una dona parlés de la regulació de la prostitució, del divorci, de les parelles obertes i de l’amor lliure no estava ben vist. Però per a la moderna Aurora Bertrana i Salazar (Girona, 1892 – Berga, 1974) era una necessitat. L’escriptora de Paradisos oceànics és la protagonista de l’exposició Aurora Bertrana, polièdrica. Viure i escriure amb coneixement de causa, una mostra comissariada per Adriana Bàrcia que es pot veure al Palau Robert i se suma a les iniciatives literàries per reivindicar l’autora.

Bàrcia va descobrir Aurora Bertrana l’any 1997, arran de la tesina que feia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudiant de filologia catalana, mai abans havia sentit el nom de l’escriptora: «els estudiants no la coneixen», afirma. L’exposició ocupa el passadís de l’entrada i és petita però visible. «Ja m’agradaria tenir una sala», diu la comissària, «però cal tenir en compte que no parlem de Rodoreda o de Víctor Català». O almenys encara. Perquè l’exposició, que pretén tant donar a conèixer com aprofundir en l’autora, ha aconseguit el seu objectiu: tornar a posar Aurora Bertrana al carrer.

Una vida inquieta

Traductora, secretària, articulista i escriptora, Aurora Bertrana i Salazar va néixer a Girona el 29 d’octubre de 1892 en una família de classe baixa però amb inquietuds tant artístiques com intel·lectuals. Filla del matrimoni Prudenci Bertrana i Neus Salazar, el seu pare, escriptor i periodista a La Veu de Catalunya, no volia que l’Aurora es dediqués a la literatura. Però ella, amb només 6 anys, ja havia escrit el seu primer poema i ben aviat va veure que l’escriptura era la seva passió. Desencoratjada, però, per la seva família, comença a cursar estudis de música a Girona sota la protecció de la feminista Carme Karr. Però les publicacions del pare i el seu republicanisme causen escàndol i la família es trasllada a Barcelona. Allà l’Aurora es veu abocada als baixos fons de l’actual Raval, tocant fins a altes hores de la matinada per mantenir els seus fins que aconsegueix una beca per estudiar música a Ginebra. «Sargantaneta exploradora» (com la descriu Bàrcia) des de petita, veu en Suïssa l’oportunitat de conèixer món, però les expectatives superaran la realitat:Bertrana deixa l’escola de música i els bars tornen a obrir-li les portes (aquest cop bohemis i als peus del Mont Blanc) i forma, amb dues companyes, el Trio de Senyoretes o el primer grup de jazzwomen Europeu. Una formació inaudita que es va popularitzar. Toquen a la ràdio i així coneix a Denys Choffat, enginyer elèctric. S’hi casa el 30 de maig de 1925:és l’oportunitat per sortir de la misèria i «esdevenir, finalment, escriptora: el que tota la vida des dels sis anys, havia desitjat», dirà la mateixa Bertrana. Des de Ginebra envia el seu primer article a La Veu i es desperta la seva consciència literària. El pare claudica:Aurora Bertrana vol escriure.

Altre cop pionera

Si amb el jazz havia demostrat la seva poca convencionalitat, amb l’escriptura la confirma. L’any 1926 Choffat té l’oportunitat de treballar a la Polinèsia francesa i a Bertrana li falta temps per fer les maletes. L’exotisme oceànic l’empeny a escriure cròniques per a La Veu sobre aquell indret remot, on les dones anaven amb els pits enlaire i on la monogàmia semblava no haver-hi arrelat. Bertrana es prestava com a portaveu d’una realitat exòtica i mal vista i escapava de la vida que la seva mare havia pensat per a ella quan li ensenyava a cosir, a brodar i a fer puntes;la gironina no va ser mai una senyoreta com cal. Es va fer famosa, amb aquelles cròniques atrevides sobre Tahití. Parlava de les dones, dels matrimonis, de la maternitat, de l’amor i d’una llibertat sexual que, a la Catalunya dels anys 30, sorprenia. «Aurora Bertrana era una antropòloga», afirma Bàrcia, «no feia ciència ficció, parlava d’altres cultures i realitats, però no se les inventava». La publicació de Paradisos Oceànics (1930) la va fer saltar a la fama i alguns dels seus textos, com ara Turei la Cortesana, van causar autèntica sensació: «El més bell joiell de Turei és la seva maternitat. Turei té quatre fills, que li són més fills que els de moltes altres dones, puix que són d’ella i de ningú més; no tenen pare. [...] Però no ens enternim. A Oceania això no engendra cap conflicte. Turei no seria pas una veritable maorí si no menyspreés els homes tot i apreciant l’amor. I ara, a l’hora de la decadència, Turei posseeix un tresor [...], quatre fills».

Dona, però no feminista

1929. Aurora Bertrana torna de la Polinèsia i, a la Catalunya de la República, està de moda. La Publicitat li fa un encàrrec: retratar la gent i els paisatges de l’aleshores Protectorat Francès i Espanyol. I se’n va al Marroc. Se n’hi va sola i la seva intenció és conèixer i endinsar-se en la feminitat marroquina. Als harems no pot accedir-hi: «les dones europees són les úniques que, per mitjà de les relacions administratives i comercials dels marits, [hi] podrien acudir», ara bé, «a les europees això els atrau molt poc», afirmaria. A Bertrana la sorprèn la clausura d’aquella societat que, sobretot en ambients cortesans, priva a la dona de relacionar-se amb els homes, i fa una petita oda a la gent de classe baixa:«La gent de poble és mes accessible a tot arreu. Les dones humils foren les meves primeres amigues». Però, tot i estar interessada per la dona, Bertrana entén el feminisme com un atac a l’home:«jo no soc feminista», deia, i la comissaria ho explica: a la dècada dels anys 30 a Catalunya, ser feminista era «ser una burgesa de dretes o bé una sufragista que posava bombes» al pur estil francès i anglosaxó. Sí que simpatitzava, però, amb Victòria Kent i la ideologia llibertària i va lluitar per educar a la dona amb la finalitat d’igualar-la intel·lectualment a l’home. Amb aquest propòsit impulsa la col·lecció La novel·la femenina, on només hi publica una obra:Edelweiss, un retorn als Alps Suïssos, que mai no va oblidar. Només hi publica aquesta «novel·leta» perquè esclata la guerra, i «a una dona tan incòmoda, la premsa li va tallar les ales», diu Bàrcia. Comença aquí una etapa de silenci administratiu.

Sola i exiliada: impublicable

Tot i que Bertrana no deixa mai d’escriure, no sempre pot publicar. La ciutat dels joves (1971), Épavés (1952), Cendres o L’inefable Philip (1967) quedaren en un calaix: son problemàtiques, impublicables. «Aurora Bertrana no era una dona avançada al seu temps sinó moderna. Els endarrerits érem nosaltres», diu la comissària. L’any 1967, però, surt a la llum Vent de grop (1967) on parla de la massificació turística i del llibre se’n fa una pel·lícula que li retorna cert reconeixement. Però l’autora, encara avui, resta molt desconeguda i com tantes altres dones escriptores (Montoriol, Murià, Arquimbau, Quima Jaume, Mercè Marçal o Empar Moliné, per exemple) segueix sense rebre el reconeixement que mereix. Amb iniciatives com l’any Bertrana, el 2017, que propicien exposicions com ara la del Palau Robert «sembla que es comença a obrir la porta», diu Bàrcia. Però, en el fons «el de les dones és un mal endèmic».