Noves dades sobre el tribunal franquista de responsabilitats polítiques a Manresa: «La repressió econòmica era complexa, però feia agafar por»

El franquisme va aprovar el 9 de febrer de 1939 la Llei de Responsabilitats Polítiques amb la qual va sumar la repressió econòmica al càstig general que va aplicar els qui va considerar enemics del règim. Les historiadores Carme Botifoll (Santpedor, 1957) i Conxita Parcerisas (Aguilar de Segarra, 1953) han rastrejat els arxius a la recerca dels expedients dels manresans que van patir la persecució del Tribunal de Responsabilitats Polítiques creat per vehicular les sentències dels qui acusava d’haver donat suport a la República. La investigació realitzada és ara pública en una nova pàgina web allotjada al portal memoria.cat de l’Associació Memòria i Història de Manresa.

La repressió econòmica estava poc estudiada?

Carme Botifoll: En altres llocs sí que l’han estudiat, per exemple el País Basc, on es va aplicar la llei per castigar la burgesia local, però a Catalunya no s’ha tractat gaire, i en el cas de Manresa encara menys. Ho teníem pendent. Vila d’Abadal ho va tocar en l'àmbit català però centrant-se en personalitats rellevants, com els consellers de la Generalitat.

On és aquesta informació?

Conxita Parcerisas: L’hem tret de l’arxiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Afortunadament, els arxius s’han anat endreçant i ara és més fàcil trobar les coses.

Han trobat 70 noms de manresans que van ser investigats pels tribunals.

C.P: Sí, es van obrir setanta expedients a gent de Manresa o que hi tenia vinculació, però al final només es van emetre deu sentències condemnatòries.

Què o a qui perseguien aquests tribunals?

C.B.: Era una repressió de tipus econòmic. Durant la guerra ja hi havia lleis per confiscar béns i el febrer del 1939 es van unificar en la Llei de Responsabilitats Polítiques amb la finalitat de perseguir gent que pogués tenir diners, propietats, pisos, locals, edificis, ... En la llista que hem penjat a la web es pot veure que molts dels expedientats també havien patit un consell de guerra i havien estat empresonats o executats; d’altres van marxar a l’exili. Era la repressió sobre la repressió i, si alguna persona de les que estaven expedientades havia estat executada, el càstig requeia aleshores sobre la seva família.

En la relació hi ha ciutadans que no tenien cap càrrec públic ni una rellevància social per la seva feina, però hi ha noms com els de l’eminent botànic Pius Font i Quer, l’alcalde Lluís Prunés i el professor i polític Jaume Serra Húnter, entre altres personalitats.

C.P.: A Prunés el van condemnar a la pèrdua total de béns, inhabilitació de 15 anys i ‘extrañamiento perpetuo del territorio nacional’, el mateix que Serra Hunter, amb la diferència que la seva inhabilitació era absoluta. Van perseguir sobretot la burgesia republicana conservadora. A l’Antoni Esteve, el farmacèutic, que va marxar a l’exili, el van multar amb 10.000 pessetes, però li van intervenir les empreses i li van bloquejar els comptes. Per citar un altre cas de sentència hi ha la del farmacèutic i industrial Francisco Montplet Prunés, a qui se li van arribar a instruir diligències prèvies per fer-li un consell de guerra i al final el van multar amb 15.000 pessetes. Les sentències eren econòmiques però també polítiques, l’objectiu era fer agafar por i desmobilitzar els qui haguessin estat a favor de la República.

Per què hi ha un percentatge tan alt de sobreseïments, absolucions i expedients dels quals no consta que acabessin amb sanció?

C.P: Va arribar un moment que el règim es va adonar que investigar tanta gent generava molta feina i era complicat obtenir la informació econòmica dels perseguits. A la llista hi ha molta gent anònima, que ja es veu que no tenien diners. També hi ha nou dones, una va anar a l’exili i les altres vuit van ser empresonades, però no van ser multades.

Així i tot, però, com dèiem, es van tancar molts expedients sense cap tipus de càstig.

C.B.: En cada cas, el jutge instructor havia de demanar la informació de l’investigat als bancs, i abans n’hi havia més que ara. Per exemple, si havia d’instruir l’expedient d’un manresà, havia de demanar la informació als bancs de la ciutat, als de Barcelona, ... A la província es van obrir deu mil expedients i només se’n van resoldre una quarta part. Era molt difícil instruir tot això. El 1942 van modificar la llei i l’abril del 1945 es va suprimir la jurisdicció de responsabilitats polítiques i el Tribunal va quedar dissolt, deixant només una comissió per resoldre els expedients pendents.

La llei va servir, doncs, per recaptar diners i per continuar exhibint els galons del vencedors.

C.P.: La finalitat era recaptatòria i, alhora, repressiva. A finals dels anys 50 i 60, però, molts hereus van recuperar les propietats pagant una multa, tot i que no n’hem trobat cap cas a Manresa. El 10 de novembre del 1966, es va fer un decret que, a través d’un indult, va extingir de manera definitiva les responsabilitats polítiques.

La llista està tancada?

C.P.: És ben probable que tard o d’hora surtin més noms. Ens ha passat en altres treballs, busques una cosa i en trobes una altra que et permet ampliar el que ja sabies. Sí, creiem que sortirà algun altre nom.

Internet té aquesta virtut. En què treballen ara?

C.B.: Estem investigant per fer un altre web, concretament sobre milicianes del Bages que van anar al front. Encara hi estem treballant i sortirà més endavant.