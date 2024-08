Adele interromp el seu concert a Múnic per veure la final femenina de 100 metres als Jocs Olímpics 2024

Imagineu anar a un concert d'Adele i poder veure la final d'una prova d'atletisme dels Jocs Olímpics en directe? Això va passar als assistents del concert de l'artista britànica el passat dissabte 3 d'agost a Múnic. En un vídeo que s'ha fet viral a la xarxa social X (abans Twitter) gravat per un fan, es pot veure Adele aturant la seva actuació per veure la final femenina de 100 metres dels Jocs Olímpics de París 2024.

Una prova d'atletisme que només va durar 11 segons i es va poder veure a les pantalles gegants de l'Adele Arena davant la mirada de 75.000 seguidors de l'artista. La multitud va romandre en silenci mentre l'atleta Julien Alfred, de Santa Llúcia, s'emportava la medalla d'or amb un temps de 10,72 segons. Es tracta del primer or olímpic per al petit país. Per darrere, les corredores nord-americanes Sha'Carri Richardson i Melissa Jefferson, amb plata i bronze respectivament.

Després de la victòria d'Alfred, l'artista va demanar un aplaudiment per la victòria de l'esportista. "Continuem amb l'espectacle. Fantàstic, Santa Llúcia!", va exclamar la britànica. De fet, durant el concert va esmentar diverses vegades els Jocs Olímpics i fins i tot va elogiar la reina de la gimnàstica, Simone Biles, per les múltiples medalles d'or.

Adele està fent una residència de 10 nits a Múnic que acabarà el 31 d'agost. 'Weekends With Adele' a Las Vegas, la seva residència actual, es reprendrà a l'octubre.