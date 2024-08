Aerosmith i com de difícil és dir adeu

Les gires de comiat que acaben no sent-ho i que són percebudes com estratagemes per donar vida a la caixa enregistradora són freqüents, i s’entenen certes acusacions de tongo, així com la sospita que en més d’un cas hi hagi hagut un càlcul cínic per part d’artistes i agències.

Però no existeix un manual per donar per acabada una carrera, i aquesta és una qüestió molt personal i anguniosa per a gairebé qualsevol que es guanyi la vida pujant a l’escenari. L’observació dels fets ens convida a pensar que, en general, només accedeixen a deixar-ho quan no els queda més remei. Ells mantindrien la funció a títol indefinit, però la salut i la condició física manen i són inexorables.

Per exemple Aerosmith, que va jugar amb el reclam de l’última vegada (amb matisos) en aquell Aero-vederci baby! tour, amb parada al Barcelona Rock Fest de 2017, i que ha anunciat que no farà més gires al constatar que la lesió que Steven Tyler es va infligir a les cordes vocals en l’últim concert (setembre del 2023) és més greu del que semblava i que «la plena recuperació no és possible». Tyler té 76 anys i ha castigat la seva laringe alegrement durant dècades.

Tot i que aquella gira de fa set anys no fos realment l’última, ¿importa això ara? Aerosmith ha sigut una banda de pes i als que l’hagin pogut veure en les últimes pròrrogues, alguns per primera vegada, els quedarà el record per sempre. I s’entén que el 2017 pensessin que aquell podia ser el seu últim tour. A certes edats, ¿qui sap quant durarà el xou? ¿I com assumir que aquest concert posarà el punt final de tota una carrera? ¿I si després et sents en forma, o canvies d’opinió, prerrogativa que la vida t’ofereix cada dia perquè cada dia passen coses que et fan reconsiderar decisions? L’adeu sobtat anunciat divendres passat confirma que la fosa no era lluny, que sabien que era el començament del final.

Amb tot, no es parla a penes dels artistes que van anunciar una última gira i que sí que estan complint la seva paraula: REM, Paul Simon, Neil Diamond, Joan Báez... Raimon. ¿Els Rolling Stones? Malgrat els rumors de sempre, ells mai han anunciat un farewell tour (i potser els tenim l’any que ve a Barcelona). A Jagger i Richards només els farà fora el comunicat mèdic, com a Aerosmith. I com a Julio Iglesias, a qui ni tan sols Florentino Pérez ha pogut treure del seu retir de facto (no actua des del 2019) per reinaugurar el Bernabéu. Tothom fa el que pot, i no és fàcil dir adeu.