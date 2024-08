El Galliner rebrà el VIII Premi COFAE en el marc de la Fira Mediterrània

L’Associació Cultural El Galliner de Manresa rebrà, en el marc de la Fira Mediterrània, el VIII Premi COFAE en reconeixement al seu activisme encaminat a fomentar les arts escèniques. Aquest premi, que promou anualment la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado i que aglutina a una vintena de les principals fires d’arts escèniques d’Espanya – entre les quals la Mediterrània de Manresa que forma part de la junta des del 2008 -, reconeix públicament la trajectòria i rellevància d’entitats, empreses o professionals del sector.

En aquesta 8a edició, el jurat del premi ha volgut valorar la tasca d’El Galliner pel que fa a l’activisme des de dinàmiques de participació ciutadana per al foment de les arts escèniques, que va contribuir des de la societat civil a recuperar el Teatre Kursaal i que l’ha convertit en el vaixell insígnia de les arts escèniques de Manresa. El premi, que s’entregarà en un acte encara per concretar durant la 26a edició de la Fira Mediterrània, també vol destacar de manera especial les dinàmiques per a la creació de públics que promou l’entitat manresana.

Des del jurat s’ha volgut incidir en la importància d’implicar els ciutadans i la societat civil en la programació i gestió de les arts escèniques, destacant l'Associació El Galliner com un model inspirador i exemple de bones pràctiques que resignifica la participació dels ciutadans en la programació d’arts escèniques professionals i també posant de relleu com una organització del tercer sector, sense ànim de lucre, pot contribuir a la dinamització del sector escènic al nostre país. Per aquests motius, des de COFAE s’ha determinat aquest premi amb l’objectiu de donar visibilitat al treball de les organitzacions ciutadanes compromeses amb la cultura des de l’activisme social.

L’Associació Cultural Toc d’espectacles, coneguda com El Galliner, va néixer ara ja fa 28 anys amb l’objectiu de recuperar el teatre Kursaal de Manresa, que estava tancat des de 1988 i promoure una base estable i fidel de públic que demostrés la viabilitat d’un nou equipament escènic a Manresa. L’entitat no només ho va aconseguir l’any 2007, sinó que des de llavors s’ha convertit en l’entitat encarregada de la programació de teatre, dansa i música dels equipaments municipals, establint un model inspirador i d’èxit en la col·laboració pública i privada on els ciutadans són corresponsables de la programació cultural.