Microscopies porta l'art a la riera de Rajadell

Una escultura de 2.5 metres d'alçada i més de 6 tones de pes, creada per l'artista de Binèfar Mario Molins (1983), i 10 instal·lacions efímeres donaran vida a la 5a edició de Microscopies, el festival de land art que se celebrarà del 30 d'agost a l'1 de setembre en el tram final de la riera de Rajadell al seu pas per Manresa, prop d'un parell de quilòmetres entre el gorg de les Escaletes i la desembocadura al riu Cardener. El certamen va visitar en les quatre primeres edicions el parc del Secà, l'entorn de la Torre Lluvià, els plans de la Torre Santa Caterina i la séquia entre el Parc de l'Agulla i el Parc Tecnològic, llegant per a la ciutat i l'Anella Verda una obra permanent a cada indret que crea, estiu rere estiu, un circuit d'art i natura al municipi de Manresa.

"Conec la pedra de Sant Vicenç des que era estudiant de Belles Arts a Barcelona", ha explicat avui al matí Mario Molins a l'esplanada inundable que hi ha a l'inici del camí de can Poc Oli. Què ens mou? és el títol de l'escultura de l'artista aragonès que saluda els visitants a l'entrada del circuit de les Microscopies d'enguany, una peça formada per cinc blocs de 1.5 tones cadascun, aproximadament, extret directament de la pedrera santvicentina que gestiona l'empresa Mármoles Moratonas de Castellgalí. "M'agrada aquesta unió entre la natura i el que és humà", ha apuntat Molins d'una obra que "simbolitza els cinc elements que ens mouen, l'aire, el foc, la terra, l'aigua i l'èter".

L'obra que restarà per a l'Anella Verda un cop s'hagin celebrat les Microscopies d'enguany s'alça al mig d'una zona inundable. "El primer cop que vaig venir, l'herba estava força alta", ha recordat Molins: "quan torni a créixer o hi hagi aigua, l'escultura emergirà". La peça està encerclada per un perímetre d'1,5 x 1,5 m fet amb llistons de fusta i ple de pedres petites que van quedar com a residus del treball d'extracció dels blocs. "Això, fa milions d'anys, era un mar, i aquesta pedra que ara tenim aquí era el fons marí, per això és una pedra amb vida, amb fòssils", ha afegit Molins.

L'artista ha assegurat que se sent molt vinculat a la natura i a la terra, "vaig créixer en una masia, el meu avi era pagès i ramader" i "em va ensenyar a mirar el territori i a contemplar el paisatge". En la realització conceptual de l'escultura, hi juguen un paper el concepte d'arrelament, els records i la mobilitat. Els cinc blocs de l'obra estan situats de manera que generen un efecte de moviment i fent la volta al seu entorn s'aprecia des de la mà de l'home a l'hora de fer el tall net de la pedra fins a la intervenció de la natura en la cara del cub que no està tractada. "Què ens mou?", es pregunta l'artista de Binèfar: "la duresa, la natura, ...? La pedra és d'una senzilla aparent, però té molts matisos i coses a dir si la saps escoltar". Molins no és aliè "al misticisme i l’espiritualitat" que es respiren a la Manresa ignasiana.

Un circuit efímer que durarà tres dies

El festival Microscopies uneix l'art i la natura amb tot un seguit d'accions creatives que tenen una durada limitada en el temps. Els deu artistes convidats a la cinquena edició són Ton Armengol (De pedres pans), Emma Flores (Dibuix del natural), Pau Miralpeix (Ésser(s)), Montsita Rierola i el taller L'Art de Viure de la Fundació Ampans (Tornar la terra al lloc), Montse Farràs (Niu_Riu), Milagros Arias (Línia d'aigua), Anna Cayuela (Water flag), Chiara Sgaramella i Míriam del Saz Barragan, de La Nòmada Taller (Les Aigües que som) i Antonio de Almeida (A través).

Microscopies s'inaugurarà el divendres 30 d'agost a les 18 h, en plena Festa Major, amb una passejada guiada per Roser Oduber, directora artística del certamen, i en la qual hi seran presents els artistes convidats. Fins al diumenge 1 de setembre, les obres restaran al seu lloc a mercè de les inclemències que puguin accelerar la seva fragilitat.

El dissabte 31 d'agost (19 h), el poeta manresà Ton Armengol oferirà el recital Aiguallums, a mitjan recorregut en el lloc on situarà la seva obra. Una hora més tard, al gorg dels Esparvers, Alba Careta i Santi Careta interpretaran el concert Sons d'un país. La tercera i última activitat vinculada al festival serà el recital de dansa La mesura del detall, amb Magí Serra.

"A hores d'ara podem dir que Microscopies és un festival consolidat", ha apuntat Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua. El certamen està organitzat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç (Cacis), amb la col·laboració de Meandre, l'Escola Agrària i la Fundació EMI.