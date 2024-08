La Polifònica de Puig-reig debuta a Nova York trenta-un anys després de la seva primera visita als EUA

El 1993 la Polifònica de Puig-reig va rebre la Creu de Sant Jordi. Aquell mateix any, el grup coral (fundat el 1968) va travessar la gran bassa per primer cop: acompanyava al president Pujol a Xile i Argentina i feia també el primer viatge als Estats Units, a Buffalo, convidada per un cor local. Ara, estiu de 2024, 31 anys després, hi aterra per segon cop; aquesta vegada, però a San Francisco i amb debut a Nova York. Fins el 8 d'agost la Polifònica actuarà en sis concerts, quatre a la ciutat de Nova York (entre els quals un a la catedral de Saint Patrick's i un altre a la seu de les Nacions Unides) i dos a San Francisco. 48 persones (de les quals n'actuen 40) han viatjat als Estats Units amb el grup dirigit per Josep Maria Conangla (director musical i pianista) i per Emmanuel Niubò (direcció coral).

"Muntar intercanvis costa molt", afirma la Maria Rosa Riera, expresidenta de la polifònica, "però, gràcies a Déu, hem conegut a molta gent i portem des de l’any 75 viatjant amb la polifònica". Des dels Estats Units, Fermí Puig, actual president del grup coral, assegura que els intercanvis "permeten conèixer diferents cultures musicals" i cantar en llocs "tan anomenats i fantàstics" com la Saint Patrick's Cathedral, edifici religiós on dilluns 29 a les 19 h van començar aquesta gira nord-americana. Una actuació que, en paraules de Puig, va ser una "experiència única i bonica" i que va comptar, a més, amb un públic agraït: "l'actuació coincidia amb les eleccions de Veneçuela" explica, "i va haver-hi un moment, mentre cantàvem Alma llanera [una cançó popular considerada un segon himne pels veneçolans], que la gent es va aixecar". Una estrena molt sentida a la metròpoli estatunidenca.

Les relacions de la polifònica amb el país Nord-Americà, però, venen de lluny. De fet, fa tot just 31 anys del primer cop que, en motiu del seu 25è aniversari, el grup coral va aterrar als EUA en un intercanvi que els va portar a cantar a Buffalo i a San Francisco. La possibilitat de tornar a cantar-hi aquest agost es va gestar l’any passat al Festival Internacional de Música de Cant Coral, que enguany va celebrar la seva 44a edició a Puig-reig. Ara fa un any, hi va asisstir la banda Cappella Sur de Nova York, un cor que cor ha organitzat aquest 2024 el 1st International Choir Festival, trobada que va portar a la polifònica a fer les tres actuacions restants a la ciutat de l’Empire State. Van cantar a la Saint Luke’s Church (dijous 1), a la seu de les Nacions Unides, concretament al Consolat General d’Argentina (divendres 2), i a la Saint Michael’s Church (dissabte 3).

La Polifònica de Puig-reig actuant a les Nacions Unides / Arxiu Particular

Tanmateix, aquest no és l’únic cor americà amb el qual la Polifònica manté bona relació. Fa 45 anys Ramon Noguera, l'aleshores director del cor (entre 1969 i 2015), i George Hernandez, director del Philippine Saringhimig Singers de San Francisco, van fer coneixença. Poc a poc es va forjar una amistat: «Fa més de 40 anys que som amics amb en George Hernandez. Quan va saber que anàvem als EUA va dir que ho havíem de celebrar plegats». Una celebració que coincideix, a més, amb la celebració dels 50 anys de la fundació dels Philippine Saringhimig Singers. L’aniversari (del cor i de l’amistat) va portar ahir al cor puig-regenc a embarcar-se en un viatge de set hores fins a San Francisco, on farà dues actuacions: la primera a l'Escola Catòlica Our Lady of Mercy (demà 7) i la segona a la Saint Anthony's Church (dijous 8).

Pràcticament una cinquantena de membres de la polifònica hauran cantat en unes actuacions que, com subratlla Fermí Puig, "solen tenir molt bona rebuda" i "de moment, estan tenint molt d'èxit". Tot i que la majoria són (i seran) en espais religiosos, el programa de la Polifònica presenta també cançons de tradició catalana com ara Paraules d'amor i Ara que tinc vint anys de Joan Manuel Serrat (amb arranjament de Manel Camp), el Cant dels Ocells (amb un arranjament de George G. Hernandez, el director del cor Saringhimig Singers), les sardanes Mariona i Somni de M. Saderra i Puigferrer o bé Glòria a Déu de Pau Casals que sonarà, dins del repertori religiós, al costat del Rèquiem de Guinovart, l'Ave Verum de Mozart o el Locus iste de Bruckner, entre d'altres.

Un viatge que "va sobre rodes", diu Puig i que té com a objectiu "que la cultura catalana se senti arreu del món". Una labor que, des de la Polifònica es fa al ritme de la música coral perquè, com assegura Fermí Puig, "al cap i a la fi, el cant no té fronteres".