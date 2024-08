Guardiola de Berguedà ressuscita l’Alternativa Rock

La segona etapa de l’Alternativa Rock començarà demà al camp de futbol de Guardiola de Berguedà amb una llarga jornada de música i esperit de Festa Major. Després de celebrar quatre edicions a partir del 2014, el festival va desaparèixer del panorama cultural de la comarca però demà reprèn la trajectòria amb un cartell liderat pels Estopaos, grup de versions d’Estopa, i altres noms com els berguedans Los Escombros, Esperit de Vi i Natband. L’entrada és lliure.

«Tenim ganes de consolidar l’Alternativa Rock i fer que creixi», explica Natàlia Urbeta, cantant de Natband i una de les integrants de la comissió de gent jove i músics que es responsabilitza de la festa. «Encara no som una entitat constituïda, tot i que estem treballant per ser-ho», afegeix, i destaca la bona sintonia amb l’equip de govern municipal que ha fet possible la represa del certamen.

El tret de sortida serà, a les 18 h, el concert de Rock per Xics, un espectacle que apropa els infants al gènere fusionant la cançó popular catalana i els clàssics del rock. A les 19.45 h serà el torn de The Covers Band, un grup de versions de clàssics dels 80, 90 i primers 2000.

Els berguedans Natband aportaran el seu rock a la festa | FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

La festa continuarà a les 21.30 h amb dues bandes de la comarca. Primer pujaran a l’escenari Los Escombros, el grup del líder de Manolito’s Band que fa versions de rumba i mestissatge. A les 22.45 h, es podrà escoltar el punk rock dels Esperit de vi. La música dels Estopa sonarà a partir de mitjanit amb Estopaos, banda de tribut d’Estopa. Posteriorment, a la 1.45 h, la Natband oferirà la seva proposta de rock. DJ Wiki posarà el punt final a la jornada a partir de les 3.

«El festival s’obre a diversos estils perquè volem que sigui per a tothom», apunta Urbieta. Hi haurà bar amb entrepans calents i sortejos amb la col·laboració dels comerços locals.