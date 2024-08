El fenomen «Casa en flames» ja supera els espectadors d’«Alcarràs» al Bages Centre

Casa en flames és un fenomen arreu del país amb més de 173.000 espectadors després de cinc setmanes en cartell. A Manresa, també i, fins i tot, una mica més. Com explicava el gerent de Multicinemes Bages Centre, Jordi González, el film de Dani de la Orden ja ha superat els espectadors del darrer plat fort del cinema en català, Alcarràs, de Carla Simón. Si el film que va guanyar l’Os d’Or va portar al multisales 8.200 persones el 2022, la cinta que encapçala una Emma Vilarasau en estat de gràcia ja ha sobrepassat els 8.500 espectadors. I en continuarà sumant, assegura González perquè, de moment, no hi ha cap previsió que salti de la cartellera manresana.

A aquesta dada se’n sumen d’altres relacionades amb el film de Dani de la Orden: el multisales dels Trullols és el quart cinema de l’estat que, a hores d’ara, més espectadors proporciona al film (les tres primeres posicions són de tres sales de Barcelona i la cinquena i la sisena, també) o, si ho volen, la primera ciutat catalana, exceptuant la capital, que ha sumat més públic per a la pel·lícula. Per a González, l’èxit d’aquesta comèdia dramàtica que gira al voltant d’una reunió familiar un cap de setmana a la Costa Brava se sustenta, a banda de ser «una molta bona pel·lícula», en tres arguments: el boca-orella, que ha alimentat la continuïtat de públic; «l’època de l’any en què s’ha estrenat, l’estiu, que és per als cinemes «una de les millors», subratlla, i el gènere: una comèdia dramàtica dirigida al públic adult, és a dir, una oferta cinematogràfica que a l’estiu és escassa per la proliferació de films infantils i blockbusters.

Espectadors, ahir, al Bages Centre de Manresa / Oscar Bayona

«Hi ha pel·lícules que funcionen perquè tot quadra i amb Casa en flames ha passat això», apunta González. A més, continua, el film ha fet tornar al cinema «públic que no trobava una pel·lícula del seu gust». Els espectadors són «bàsicament adults, parelles joves, sí, però sobretot de 40 en amunt i molts grups d’amics» que majoritàriament responen també a aquesta franja d’edat. Des de la seva estrena Casa en flames s’ha projectat a la Sala 9 del cinema manresà, amb una capacitat de 160 persones. I, com apunta González, en moltes sessions s’ha hagut de penjar el cartell de sense entrades, en especial en els horaris de vespre els dies en què el multisales aplica descomptes. A Manresa, Casa en flames es pot veure en quatre sessions cada dia i, diumenge, també, en una matinal. Aproximadament i depenent de l’any, els films en català suposen entre el 10 i el 15 % dels espectadors anuals al multicinemes manresà.

A Catalunya, segon film

A Catalunya, Casa en flames és el segon film amb més públic des del 2014, només per darrere d’Alcarràs (amb 269.495 espectadors), segons dades de ComScore facilitades per Cultura a l’ACN. De moment, la recaptació acumulada de la producció és d’1.173.496 euros. Casa en flames ha escalat posicions ràpidament per sobre d’altres pel·lícules d’èxit, com Incerta glòria, d’Agustí Villaronga, o Estiu 1993, de Carla Simón. Però en el conjunt del país, Alcarràs continua com el film més vist en català dels darrers deu anys.