David Cid: "No hi ha cap poble que hagi fet vint-i-dos concerts de Bach, excepte l'Estany"

"L'altre dia estava fent una cerca per veure quants festivals inclouen a Bach en el nostre país. En vaig trobar dos: un a les Canàries i el Bachcelona, a Barcelona. No hi ha cap poble que hagi fet vint-i-dos concerts de Bach, excepte l'Estany", responia David Cid, director artístic del festival Stagnum, quan se li preguntava per la Bachiana, la iniciativa que reviu Bach any rere any al moianès. Perquè la Bachiana, que celebra el seu 22è aniversari, serà demà (22 h) el segon concert dels quatre que proposa el festival Stagnum, un certamen que arriba a la 16a edició. L'actuació, que comptarà amb Pavel Amilcar al violí i Andrés Alberto Gómez al clavicèmbal, se celebrarà a l'església de l'Estany on hi interpretaran la Sonata en si menor(BWV 1014), la Sonata en fa menor(BWV1018), la Ciaccona (BWV 1004) en versió per clavicèmbal i una peça "sorpresa", deia Cid, a càrrec d'Amilcar.

La Bachiana, però, té un origen molt més personal i íntim. David Cid assegurava haver escoltat Bach "des que tinc memòria" i recordava que el primer cop que va emprar el nom de Bachiana fou, juntament amb Francesc Mañosas, per anomenar les seves trobades quinzenals de paté, formatge i vi al so del músic alemany. "Ens agradava molt Bach", reconeixia. Tant, que l'any 2002 van decidir fer una selecció de música del compositor germànic i portar-la a l'església "amb un equip de so i espelmes" sent aquesta la primera Bachiana pública. A partir d'aquí no van parar de créixer i van fer sis edicions de música de Bach "enllaunada" fins que el 2009, David Cid juntament amb Josep Sindreu, aleshores alcalde de l'Estany, van celebrar la primera edició de l'Stagnum. Ara, el festival ja és una tradició al poble i cada any voluntaris ajuden a fer-lo possible. "És molt bonic que es pugui fer una programació cultural com aquesta en un poble de menys de quatre-cents habitants" subratllava Cid. Una iniciativa que cada any arriba a més gent i que, ara com ara, no havent celebrat encara l'edició d'enguany, ja té tancat un concert de l'any vinent: "rebem moltes propostes d'artistes, te'n faries creus", afirmava el director.

El festival dona un gran valor a la música en directe i adequa els espais segons les necessitats dels músics. Per aquest motiu, enguany, el concert de la Bachiana, que tindrà una durada d'aproximadament 1.15 h seguida d'un bis, se celebra a dins de l'església i no al claustre com és costum: "a dins els instruments barrocs tenen una reverberació natural, sempre que tenim instruments antics es toca a l'interior", deia Cid. Igualment, el director explicava que, amb els intèrprets, "hi tenim un tracte directe, sense mànagers que hi intervinguin" i que tenen músics "que se'n podria dir residents". És el cas de Pavel Amilcar, que ja ha actuat quatre cops al festival i també d'Andrés Alberto Gómez, que tampoc n'és debutant. El que sí que és inèdit és el repertori, malgrat que aquesta és una constant de la Bachiana: "no s'ha repetit mai cap peça de Bach. I en tindríem encara per mil edicions perquè, a Bach, no te l'acabes", reia el director. Tanmateix, afirmava, "a Bach se l'ha d'entendre" i no tots els músics l'aprenen a interpretar. Per això, David Cid, que afirma ser un "autèntic melòman" ha portat al festival músics d'arreu del món, entre els quals destaca la reconeguda pianista russa Varvara Nepomnyashchaya, que hi va actuar el 2021.

Arxiu particular

Entre 120 i 200 persones podran gaudir enguany del so de Bach en aquesta nova edició de l'Stagnum, un festival que va néixer "sense cap mena de pretensió ni de pedanteria" però amb la clara intenció d'apropar "música de qualitat, criteri i valor", subratllava el director, que recalcava també la poca visibilitat mediàtica i l'escàs finançament que tenen les propostes descentralitzades que surten del circuit comercial hegemònic. "Soc conscient que no a tothom li agrada Bach", reconeixia el director, "però tenim un públic fidel i generacional": ja fa setze anys que se celebra l'Stagnum i "hi ha gent que ara hi ve amb els seus fills". Una qualitat d'una programació cultural única a Catalunya que busca, no només donar visibilitat a la música clàssica, sinó transmetre aquesta passió melòmana que creu el director, "és necessària en un moment de crisi musical com l'actual".

Soul, blues i folk de Memphis a l'Estany

Bach no és l'únic, però, que arriba a la localitat moianesa aquest agost. Entre els dies 30 (divendres) i 31 (dissabte) d'aquest mes, l'Estany sonarà al ritme del soul de Memphis i de la música del cor de l'Àfrica subsahariana amb Emmanuel Pi Djob i l'Afrosoul Gang. La proposta consisteix en un concert el divendres 30 (22 h) al claustre de l'església i en dos tallers (el divendres 30 de 16 a 19 h i el dissabte 31 de 10 a 13 h i de 16 a 19 h respectivament) i no és el primer cop que trepitgen el poble: "l'Emmanuel va preparar l'any passat tres tallers que van ser un èxit absolut i el públic els va demanar un altre cop", explicava David Cid, el director. Els tallers culminaran amb un concert final (dissabte 31, 20 h) on "la gent cantarà i ballarà", assegurava Cid. Una actuació que tancarà aquesta edició de l'Stagnum, a l'espera de l'any vinent.

Èxit total amb el primer concert

Jazz Clar va portar el passat dissabte a la localitat moianesa de l'Estany jazz vocal en català, en l'actuació d'obertura de la 16a edició del festival Stagnum. De jazz, a l'Stagnum, "n'hem portat diverses vegades", assegurava David Cid, director artístic del festival, "sinó cada any, any sí any no, perquè tenim un públic fidel a aquestes actuacions". Aquest primer concert, però, va aportar un tret diferencial al festival: fou un homentagte a Núria Feliu, pionera del jazz a Catalunya, i va incloure temes traduïts de l'anglès al català pels mateixos membres de la banda.

Igualment, David Cid explicava que havien fet coincidir el concert amb una exposició que es pot visitar al claustre de l'església del prestigiós fotògraf Pep Puvill, una mostra que inclou fotografies d'alguns dels músics i cantants de jazz més prestigiosos i internacionalment coneguts. La proposta li va anar com anell al dit a Jazz Clar en un concert que va aplegar a 120 persones, i que com explicava Cid, va ser, és clar, "un èxit total".

Jazz Clar al Stagnum / Arxiu Particular