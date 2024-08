El Cerdanya Film Festival premia Dani de la Orden, Mabel Lozano i Marine Auclair

La 15a edició del Cerdanya Film Festival (CFF) ha premiat el llargmetratge de Dani de la Orden Casa en Flames, mentre que Mabel Lozano s'ha emportat el premi al millor curt documental per Lola, Lolita, Lolaza i Blava Terra de Marine Auclair ha estat distingit com a millor curtmetratge. Les filmacions guanyadores en les seccions de curtmetratge de ficció i documental del CFF, consolidat com a festival de referència de la indústria cinematogràfica transfronterera, es classifiquen directament pels Premis Goya de l’Acadèmia de Cinema. Els premis a la Millor Direcció van recaure ex aequo a Àlex Lora per La gran obra; i Eva Libertad i Núria Muñoz per Mentiste Amanda, que també va obtenir una menció del jurat. Amb la gala d’entrega de guardons, conduïda per l’humorista Toni Albà, el certamen, que va arrencar el passat 1 d’agost, va posar dissabte a la nit el colofó a onze dies de projeccions i nombroses activitats paral·leles.

En total, s’han projectat fins a 160 pel·lícules entre curtmetratges i llargmetratges en el que ha estat l’edició més ambiciosa sota l’estela de la gran aposta pel talent emergent. Enguany hi ha passat, concretament, més de 5.500 espectadors (amb tres dies menys de programació de pel·lícules que l’edició anterior, que va fer el rècord de públic amb 7.000 espectadors). D’altra banda, els professionals i participants del Congrés Transfronterer de l’audiovisual del Pirineu, els assistents a l’Industry Days (amb rècord de participants) i els participants en les diverses activitats i propostes, com ara el Videoart i l’experiència immersiva Vòrtex, sumen un total d’unes 11.000 persones. El seu director, Jordi Forcada, destacava que "l’edició d’enguany ha estat un èxit tant de públic com de repercussió. Hem millorat les xifres en el camp dels llargmetratges i també hem portat més professionals i de renom que l’edició passada". El fenomen Casa en flames, explicava, va tenir una sessió extra "per petició popular".

La gala de cloenda del Festival al Casino Ceretà de Puigcerdà va comptar amb la presència dels guardonats i els representats públics. Entre ells, l’alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, que va ressaltar que “el CFF ha esdevingut un certamen molt important tant per a Puigcerdà com per a la comarca”. “A la vila tenim activitats de tota mena, però aquesta és d’aquelles que li donen categoria i són les que marquen en un àmbit concret de la cultura, ja que tots sabem que cada vegada la gent va va menys al cinema –la prova n’és, malauradament, el tancament del cinema Avinguda de Puigcerdà- així que aquest tipus de festivals donen a conèixer que el cinema és molt important”. Segons Forcada, “l’objectiu de futur que s’ha marcat el festival passa per projeccions regulars, activitats a les escoles (que ja hem concertat fa uns mesos) i el laboratori d’hivern (que inclou rodatges a la neu i en espais innovats) i així seguir consolidant la indústria. També apostem pel projecte del Hub Audiovisual teixint aliances entre els professionals del Pirineu i l’àmbit transfronterer per consolidar l’audiovisual al territori”. De cara pròxima edició, el certamen seguirà donant veu i espai al cinema més nou i a films de prestigi internacional.

Més premis

El premi Millor Curtmetratge Internacional -Premi del Públic ha estat per Jason Boussioux amb Rouge, el millor Curtmetratge d'Animació per Esther Casas amb Flocky i el premi Curtmiratges directora jove a Records de la meva mare de Nú Larruy.

El jurat ha atorgat el premi Mirada Social a Moro de Pablo Barce, el Millor Documental a L'Escamot pirinenc de Felip Solé, i el premi Memòria ex aequo a Donde no habite el olvido de Maria Clauss i Que se sepa d'Amaia Merino i Ander Iriarte.

El palmarès de la 15a edició del festival també inclou el premi Millor Pel·lícula de Muntanya per Canigó 1883 d'Albert Naudín, el premi al Millor Film en català per Ésser d'Anna Oset i al Millor Guió Original ex aequo per Pathos d'Andrea Noceda i Marine Auclair per Blava Terra. Finalment, el premi a Millor Producció ha estat per Demà d'Estefania Ortiz, el premi Talent Emergent per Cava d'Alejandro López, el premi al Millor Muntatge a Nerea Muguerza per Lucía, la Millor Fotografia a Leire Egaña per Europa i a Millor Interpretació Individual a Alexia Álvarez per Blava Terra, així com a Emma Vilarasau per Casa en Flames i David Verdaguer per La casa.

El jurat, a més, ha fet la següent menció: disseny de so a La reina del pop, de David Goñi. Els projectes premiats al concurs de pithc links han estat: Somos lo peor (Pol Diggler), Cosmo (Miguel Valle), Perú (Adriana Cabeceran) i Recortes de personal de Ben Manzanera.

Rècord de participants a la Industry Days

La 15a edició del Cerdanya Film Festival ha tancat les seves activitats d'indústria d'Industry Days amb el rècord de més de 300 professionals del sector audiovisual. Durant tres dies, tots ells es van reunir al campus de la Cerdanya per exposar els seus projectes i trobar mentors que els ajudin a desenvolupar-los, intercanviar experiències o conèixer a nous creadors.

Algunes de les activitats que es van organitzar per promoure el talent emergent han estat ponències, taules rodones i tallers informatius, entre altres, a càrrec de representants de productores de renom en la indústria audiovisual internacional.

Amb l'objectiu de potenciar el talent emergent específicament a dones menors de 30 anys, les jornades van incloure un programa destinat a projectes audiovisuals en fase de postproducció promoguts per dones que busquessin assessoria i valoració per professionals de la indústria audiovisual.

Congrés Transfronterer

Enguany, el congrés Transfronterer va reunir de nou agents, productors i projectes al Museu Cerdà per potenciar la innovació i el coneixement de les empreses audiovisuals del Pirineu. L'ús de la intel·ligència artificial en la creació audiovisual i el cinema d'alta muntanya i els límits de la llibertat d'expressió, han estat els eixos temàtics de la trobada. Alguns dels participants, van ser l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas; Frederic Guerrero, co-director del +Rain Film Festival, i Javier Barayazarra, director del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia. A més, Lola Clavo, coordinadora d’intimitat membre de l’AESCI, va presentar la Guia pel treball de les escenes íntimes; es va oferir un workshop de Collage animat a càrrec de Nú Larruy (Mamífera) i una masterclass sobre els 25 anys del rodatge de Les exxcursionistes calentes a Cerdanya, a càrrec del director Conrad Son i l’actriu Evita de Luna.

Projeccions tot l’any

Arran del tancament del Cinema Avinguda de Puigcerdà, la Fundació Cerdanya Cinema ha treballat amb Antaviana VFX & Postproduction i Kelonik per adequar les instal·lacions del Casino Ceretà per oferir una de les millors experiències cinematogràfiques del Pirineu i perquè sigui possible poder mantenir projeccions tot l’any a Puigcerdà. El Casino Ceretà de Puigcerdà ha estat renovat amb un nou equip de projecció i so. Segons Forcada, “la gent ha gaudit d’una experiència fantàstica en sala pel que fa al so i a la imatge en relació a anteriors edicions. Tenim un estàndard comercial molt bo i les pel·lícules s’han vist perfectament bé”.