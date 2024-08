L'Aurora presenta un cabaret que reivindica el feminisme de les folklòriques

L'espectacle que proposa el Teatre de l'Aurora per la Festa Major d'Igualada és un cabaret amb tocs d'humor i música en directe que porta per títol Cançons que acaben en fade out, de la companyia La copla de Wisconsin. El muntatge es podrà veure el dimecres 21 i el dijous 22 d'agost, a les 22 h, i les entrades ja estan a la venda al preu de 14 euros tant a la pàgina web www.teatreaurora.cat com a la taquilla de l'equipament de la plaça de cal Font.

L'obra fa un homenatge a les folklòriques com a dives del feminisme, un treball que va merèixer una nominació a Millor espectacle musical de petit format en els Premis Teatre Barcelona de l'any passat. Els intèrprets són Cinta Moreno, Salvador S. Sánchez i Joel Moreno.

"Per què associem Rocío Jurado amb l’Espanya cañí i Alaska amb la contracultura dels vuitanta quan “la más grande” va cantar a la masturbació femenina i Olvido Gara fa anys que col·labora amb la Conferència Episcopal?" es pregunten els responsables de l'espectacle, que interpreten temes d'artistes com Rocío Jurado, María Jiménez i Mari Trini. El muntatge parteix de la idea que aquestes cantants van anar obrint camí encara en el franquisme i durant la Transició amb cançons que contenien missatges feministes que avui en dia reivindiquen tant aquest moviment com el LGTBIQ+.