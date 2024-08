La 73a edició de la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern de Barcelona homenatjarà Salvat-Papasseit

La Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern de Barcelona celebrarà la 73a edició del 20 de setembre al 6 d'octubre al passeig de Gràcia. 27 llibreries de tot el país oferiran una àmplia selecció de llibres antics i de segona mà, descatalogats, edicions estranyes i joies bibliogràfiques des del segle XVI fins a l'actualitat. Entre les activitats més destacades hi haurà l'exposició que mostrarà l'ofici llibreter del poeta i activista Joan Salvat-Papasseit, coincidint amb la commemoració dels 100 anys de la seva mort, el pregó de la traductora Dolors Udina i la lectura d'un poema de Salvat-Papasseit a càrrec de l'actor i doblador Jordi Boixaderas.

Com és habitual, la fira està oberta a tothom, repetirà l'esquema de fa 72 anys i serà un punt de trobada per a amants dels llibres, col·leccionistes i professionals del sector com un espai per reivindicar el valor del llibre de segona mà com a vehicle de cultura i coneixement, buscant mantenir la influència del llibre i promoure la seva difusió a tots els públics.

El cartell de la 73a edició ha estat creat per la il·lustradora editorial barcelonesa Ana Yael, especialitzada en poesia visual i il·lustració conceptual. Una obra que és tota una oda al llibre com a finestres no només de coneixement, sinó de grans històries universals.

Organitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, oferirà un recorregut de més de 190 metres i 27 paradetes de llibreries de tot Catalunya, estenent-se pel Passeig de Gràcia, entre el carrer de vianants Consell de Cent i la Gran Via, molt a prop del Monument al Llibre, escultura realitzada per Joan Brossa on la Gran Via es troba amb el Passeig de Gràcia.

La fira arrencarà amb l'acte inaugural amb el pregó de Dolors Udina i continuarà amb activitats destacades com l'homenatge Salvat-Papasseit. Amb una exposició, el visitant podrà descobrir l'univers creatiu del poeta amb materials bibliogràfics, visuals i gràfics sobre la seva producció impresa en vida. Comissariada per Àlex Pons, la mostra també convida el públic a descobrir les influències del poeta i a comprendre la faceta de llibreter.

L'exposició presenta una àmplia selecció de materials originals, incloent-hi llibres, revistes, poemes manuscrits, dibuixos, fotografies i objectes personals, que permeten traçar un recorregut cronològic per la vida i obra de Salvat-Papasseit, a més de documents i objectes que van marcar la seva trajectòria, com llibres d'autors que el van inspirar, revistes literàries en les quals va col·laborar i elements relacionats amb el seu ofici de llibreter.