Mor el dissenyador industrial Miguel Milá als 93 anys

El dissenyador industrial Miguel Milá (Barcelona, 1931) ha mort als 93 anys. El treball de Milá va jugar un paper fonamental en la història contemporània del disseny català i espanyol, ja que pertanyia a una generació de pioners en aquest àmbit que va iniciar-se als anys 50. Des de la creació de la seva empresa, Tramo, des de la qual va començar a dissenyar els seus propis mobles i làmpades, Milá va escalar fins arribar a obtenir gran repercussió internacional com per exemple amb els llums TMC i TMM, convertits en icones del disseny, o bé el llum Cesta, la xemeneia A14 o l'escala de cargol metàl·lica.

A la dècada dels anys 60 va participar en la creació de l'Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i del Disseny (ADI-FAD), en col·laboració amb André Ricard, Antonio de Moragas, Oriol Bohigas, Alexandre Cirici Pellicer, Manel Cases i Rafael Marquina, entre d'altres.

Durant el postmodernisme, es va centrar en l'interiorisme, en projectes de casa particulars, treballs d'exposicions i disseny de mobiliari urbà. D'aquells anys, destaca el banc Neoromàntic (1995), el llum Estadi i el banc Tram per a les Olimpíades del 1992 o el disseny de l'interior dels vagons del metro. A Barcelona, el seu llegat es pot trobar també en els jardins de la Rambla de Sants o en la incorporació de mobiliari urbà als eixos verds.

Al llarg de la seva trajectòria, Milá va rebre nombrosos reconeixements, com el Premi Nacional de Disseny Industrial en la seva primera edició del 1987, el Delta d'Or i Delta de Plata que atorga l'ADI-FAD durant diversos anys i el Premi Good Industrial Design (1994) o el Compasso d'Oro Internazionale (2008), entre d'altres. Recentment, el govern municipal de Barcelona va aprovar la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a Milá, un guardó que havia de rebre el pròxim mes de setembre.

Des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya han lamentat profundament la seva mort a través d'una publicació a 'X', on l'han definit com un "geni" del disseny industrial, recordant també que era una persona "molt estimada per la professió d'arquitectes".