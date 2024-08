Confirmades les primeres actuacions per als MTV Video Music Awards 2024

El pròxim 11 de setembre se celebren els MTV Video Music Awards a l'UBS Arena de Nova York. Una gala que estarà plena dels artistes més influents del panorama musical i de celebritats internacionals. Aquests premis, que atorguen el cobejat 'spaceman', celebren aquest any la seva 40a edició, en què, com sempre, recompensaran els millors videoclips i cançons de l'any segons la cadena nord-americana MTV (i que funcionen gràcies a les votacions del públic).

Les votacions estan obertes fins al 30 d'agost i, per amenitzar l'espera, la cadena ja ha compartit les primeres actuacions confirmades per a la gala. Es tracta de cinc artistes internacionals que també estan nominats a diverses categories.

La primera és Camila Cabello, que puja per tercera vegada a l'escenari dels VMAs. Cabello ja té experiència, sobretot després d'emportar-se quatre premis a les passades edicions. Interpretarà alguns del seu darrer àlbum d'estudi 'XOXO'.

La que fa el seu debut després d'un ascens estel·lar és l'artista emergent Chappell Roan. Definitivament, aquest és l'any de la nord-americana, que ha aconseguit convertir els seus temes en èxits globals i ha aconseguit per primera vegada el Top 10 a la llista Hot 100 de Billboard amb 'Good Luck Babe'. A més, està nominada en dues categories, 'Millor Artista Revelació' i 'Actuació PUSH de l'Any'.

Una altra de les artistes confirmades, i que també debuta sobre l'escenari, és GloRilla, amb tres nominacions a 'Millor Vídeo Hip-Hop', 'Millor Actuació PUSH de l'Any' i 'Millor Col·laboració' per 'Wanna Be' amb Megan Thee Stallion. El ritme llatí i urbà arribarà amb Rauw Alejandro, que s'estrena amb tres nominacions, entre les quals hi ha 'Millor Vídeo Llatí'.

Finalment, Sabrina Carpenter actuarà també als VMA d'aquest any després de postular-se com una de les artistes estrella d'aquesta temporada. Ja va actuar el passat any i aquest 2024 ho fa sota sis nominacions, entre elles les dues categories més importants, 'Cançó de l'Any' i 'Artista de l'Any'. L'autora d'''Espresso' es postula com una de les reines del pop i sona a ser una de les bandes sonores de l'estiu.