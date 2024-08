«Golfes» exhaureix per segon cop les entrades, ara per la festa major

El 3 de febrer es posaven a la venda les entrades per a l’estrena de Golfes a la Sala Petita del Kursaal. L’obra, guanyadora del premi El Galliner a textos teatrals dels Lacetània, la signava la manresana Àngels Fusté. En tres hores, les entrades s’exhaurien i El Galliner posava a la venda una segona funció que també penjaria el cartell de ple. Ara, el muntatge que dirigeix Jordi Gener i que interpreten la mateixa autora amb les quatre ideòlogues del projecte, Sílvia Suñol, Montse Segon, Montse Sala i Rosalia Jiménez, també ha exhaurit -de fa uns dies- les dues sessions més que s’han programat coincidint amb la Festa Major de Manresa, el dijous 29 d’agost (18 i 20 h).

Un «èxit», apuntava ahir Joan Morros, responsable d’El Galliner, «pel que representa, perquè dona valor al premi teatral, i per l’autora». Golfes és el primer text teatral de Fusté en pujar a un escenari. Com explicava ella mateixa, l’obra parla de «la capacitat per sorprendre’s» a través de la història de cinc dones en la cinquantena que, amb la seva motxilla vital a l’esquena, es converteixen en okupes de les velles golfes d’un edifici a punt de ser enderrocat. Una decisió que les portarà no només a canviar el rumb de l’edifici sinó també el rumb de les seves vides.

Si el muntatge es va estrenar amb tot el paper venut fa cinc mesos, reflexiona Morros, era tant pel tema (l’empoderament de les dones de 50 anys) com per les conegudes promotores de l’obra: «El públic hi va creure sense haver-la vist». Elles cinc es van conèixer fa nou anys a MTM (Manresa Teatre Musical) i la seva relació d’amistat les va portar a engegar aquest projecte coincidint amb les ganes de Fusté d’escriure. Ja en les dues primeres funcions, explica Morros, hi va haver espectadors que es van quedar sense entrada en una llista d’espera que s’ha tornat a omplir. Ara, explica el responsable d’El Galliner, l’explicació és tan senzilla com el «boca-orella perquè tothom qui l’ha vist l’ha recomanada: ha agradat molt».

Com explicaven les ideòlogues en la presentació del muntatge, amb components autobiogràfics i amb un to de comèdia, l’empoderament no és només per a dones en la vintena. I per a Morros, precisament, la «identificació» amb el que expliquen i els passa a les protagonistes és clau per entendre el perquè de l’èxit de l’obra.