El Falcó més «visceral» entra al Cercle

Dotze anys han passat de l’última vegada que Manresa va acollir una exposició de Joaquim Falcó (1958), un dels seus artistes més internacionals. Coincidint amb la Festa Major del 2012, la sala gran del Casino va exhibir una selecció de pintures de gran format i, a partir del darrer divendres d’aquest mes d’agost, de nou embolcallat per la gran celebració ciutadana, el Cercle Artístic de Manresa obrirà portes per ensenyar el Falcó més «visceral», adjectiu que fa servir per reconèixer que «he fet la tria més amb el cor que amb el cap». La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre, amb entrada lliure.

«Em vaig fer soci del Cercle a 18 anys», explica Falcó, que aprofitarà la invitació de l’entitat per ensenyar «obres dels últims vint anys, quadres que tinc al magatzem perquè m’agraden i no els vull vendre», apunta. Una quinzena de peces de format mitjà, 1x1 m, «i algun que és una mica més petit».

L’imaginari pictòric de Falcó s’ha construït amb unes teles de mides grans, motius argumentals del món de l’art i de la cultura pop i una explosió del color que el fa inconfusible. «M’he trobat manresans que han anat a París i han reconegut quadres meus a la Galeria Couteron, amb la qual treballo habitualment, molt cèntrica, a Saint Germain des Prés», reconeix l’artista.

Però hi ha un Falcó menys conegut, un creador «prolífic», que per a l’ocasió ha fet una tria a partir de «la qualitat», escollint peces amb les quals té «un feeling especial, obres que em tenen el cor robat». Per al manresà, «l’art és provar» i recorda que en Josep Vila-Closes «deia que li agradava molt el que faig perquè sempre provo coses noves. Érem amics, també amb en Sallent, en Casacuberta, ... Mai vaig gosar demanar-los de canviar obra, però ara ja són morts i em sap greu, m’agrada tenir quadres seus i per això en compro», explica. Fins i tot va adquirir un cavallet del pintor berguedà Rafael Fernández de Soto.

Enrotllada sobre una taula, Falcó guarda una tela de 2x2.5 m amb una vista de París, la Torre Eiffel, el Sena. «No crec que la pengi al Cercle, em quedaria sense paret!», indica. Encara ha d’acabar de decidir la totalitat del repertori, però qui no hi faltarà serà Picasso. Vestit amb una samarreta de màniga curta i ratlles horitzontals blanques i blaves, un clar homenatge al «meu pare artístic adoptiu», Falcó ensenya les dues pintures de la fotografia que durà del taller a la sala: un retrat amb la mirada intensa del geni malagueny i un fragment de l’immortal Guernica, passats en ambdós casos per la paleta desacomplexada que el defineix.

«És el meu principal referent», admet: «ho va ser tot en el món de l’art, s’arriscava, trencava motlles sense preocupar-se pel que poguessin dir els altres, i de gran va fer una obra espontània que es podria arribar a catalogar com art brut», confessa. També admira Miró i Dalí, artistes que no perdien el temps repetint-se indefinidament i per això van transcendir.

A partir del 30 d’agost, doncs, es podrà apreciar l’art de Falcó des de nombrosos punts de vista. «Hi haurà obres que no s’han vist mai i que són representatives dels darrers vint anys, fetes amb diferents estils i tècniques diverses, hi haurà obra matèrica, colorista, teles pintades amb esmalt industrial, molt planes, peces de to expressionista amb molta taca i aquesta esquitxada que tant agrada als nens quan fa visites a les escoles.

Pel que fa als temes, destaquen els motius mariners. Com els que lluiran en una galeria del Born barceloní durant la Copa Amèrica i en espais propis de la competició. «Hi tindré deu obres, sobre el mar, peixos, un paisatge nocturn de Cadaqués, un quadre gran amb un pop, part d’un fons marí amb coralls, gambes, estrelles de mar», apunta sobre l’esdeveniment que tindrà lloc properament en aigües del litoral de la capital catalana.

Itàlia, els premis, Internet

El Grand Master of Art Giotto a Florència, el Trofeo Artista dell’Anno de l’Artexpo Gallery de Cesenatico, l’Star of Art and Market de Roma, el Career Art Award a San Remo, ... Itàlia estima Falcó com ho demostren els quatre premis amb els que ha estat guardonat els dos darrers anys. El manresà té tirada al país transalpí però també a França, als Estats Units, exposicions col·lectives a les quals hi aporta dues o tres obres. «Internet ho va canviar tot, abans havies d’anar amb el dossier de fotos de les teves obres sota el braç recorrent galeries per París», reconeix, però ara tens «webs amb milions de visites», una audiència global que «no té cap galeria, encara que estigui a la 5a Avinguda de Nova York». Navegant en el món del galerisme virtual, en un país on, lamenta Falcó, no hi ha tradició col·leccionista, obté una enorme visibilitat, tot i que renega de les xarxes. «Entres a Instagram i hi ha milers d’artistes, ...», exclama amb un gest que dona a entendre que qualsevol es fa dir artista: «hi estic inactiu per desmoralització».

La vida continua i al costat de la Marilyn, la Kahlo i un skyline de gratacels que implosionen de color, Falcó està treballant en una «sèrie nova de gravats de temàtiques marines» amb el llegendari taller Barberà, de Barcelona, a on acudien Miró, Dalí i Tàpies quan el regentava Joan Barberà, i ara el porta el seu fill Virgili, que tracta amb artistes de la talla de Jaume Plensa. «Ens coneixem des que tenia vint anys», recorda.

Dia sí, dia no, Falcó baixa a l’estadi del Congost. És campió de Catalunya de javelina en la seva categoria d’edat i creu que «mai no he necessitat anar al psicòleg perquè fer esport t’ajuda mentalment».