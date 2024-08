El Giracirc perd pressupost i s’estrena amb un nou format

La novena edició del Giracirc arriba avui (20 h) a Collsuspina. Aquesta, però, arranca amb canvis importants en el format del festival: de tres dies de circ al Moianès es passa a un i mig. El motiu és econòmic: Giracirc s’ha reduït en la mateixa proporció que el pressupost. Xavier Vinuesa, director del festival, explica que celebrar-lo és possible gràcies a les recaptacions privades d’altruistes que "coneixen el festival i formen part del teixit". Sis companyies (Circ Pistolet -amb la manresana Rat Serra-, Cia Passabarret, Cia Nom Provisional, Roi Borralles, Marius Dince i Pallapupes), tres escoles (Escola CircLos de Santa Maria, Fàbrica de somnis de Vic i Tub d’assaig), dos pds (Judjou i Figa Fina) cinc escenaris i una zona de furgoteques meravellaran Collsuspina avui i demà.

Roi Borrallas obrirà l’edició amb Solo (avui 20 h, Local social), guardonat millor espectacle de pallassos. La seva actuació serà l’única d’avui perquè el festival "està pensat per venir a passar-hi el dia", diu Vinuesa i s’espera que el públic s’hi concentri a partir de les 11 del matí de demà. El festival programa fins a les 11 de la nit, però l’actuació més esperada serà abans de sopar (20 h) amb Circ Pistolet que oferirà el muntatge Potser no hi ha final. La companyia premiada posarà punt final a l’edició més breu del Giracirc.

Cia Circ Pistolet a "Potser no hi ha final" Circ, equilibris i verticals. Circ Pistolet va néixer amb Enric Petit i la manresana Rat Serra i no és el primer cop que participen al Giracirc. Demà hi tornen amb un espectacle desordenat on un portor, un verticalista, un acròbata i un músic amb deliris de grandesa intentaran encadenar -bé- alguna figura. Demà, 20 h, Escenari Monocicle

Una retirada a temps

Tot i que pugui sorprendre, aquest nou petit format és un mal menor. Vinuesa explica que a causa de les dificultats econòmiques, havien pensat a transformar el Giracirc en un festival biennal, però que, "alternant una edició de gran format amb una de petit, s’obre la possibilitat de tornar, any sí any no, a les edicions més multitudinàries del festival", que havia arribat a aplegar 8.000 persones. "Aquest any era impossible oferir el Giracirc de sempre. D’entrada, començàvem amb 2.000 euros menys de subvenció i hem acabat tenint la meitat de pressupost que l’any passat", argumenta Vinuesa. Ara bé, el sotrac els ha servit d’empenta i "ja estem preparant el de l’any que ve, que tornarà al gran format per celebrar la seva desena edició".

Tot i el canvi, Giracirc manté els seus principis i presenta un programa que toca "tantes disciplines circences com podem". Per aquest motiu hi ha espectacles tant de clown (amb Solo de Roi Borralles o Rocket Carnival Clownz de Passabarret), d’acrobàcies (amb Qui, Cu, Qui, Què, Quina de Nom Provisional), de malabars (amb Klink de Marius Dince) i de gran format (amb Potser no hi ha final de Circ Pistolet).

Roi Borralles a "Solo" Roi Borrallas va començar a fer teatre als 15 anys i als 21 debutava com a pallasso en un circ tradicional. Des d’aleshores no ha deixat mai l’hàbitat natural d’un pallasso: entre el públic. Però en aquest espectacle surt de l’escenari, la seva zona de confort. Què passa quan es queda sol? Avui, 20 h a l’Escenari Local Social (Clown)

Igualment, Giracirc dona cabuda a companyies catalanes, com ara Nom Provisional (Maresme); convida artistes internacionals, com és el cas de la malabarista argentina Marius Dince; i porta artistes novells, representats enguany pels alumnes de les escoles en, diu Vinuesas, "un intent de facilitar-los l’entrada al circuit". El festival, que busca donar visibilitat a problemàtiques socials des de la primera edició, comptarà també amb l’entitat Pallapupes (demà, 15.30 h) que crearà un espai de debat sobre la relació entre el circ i la malaltia.

Pallapupes posa la crítica en escena al festival

"Un festival és un altaveu, i com a tal, creiem que als escenaris s’han de tractar aspectes importants per la societat", afirma Xavier Vinuesa, director del Giracirc. El festival, una iniciativa sense ànim de lucre formada per Judith Folch, Laura Vila i Quim Àries a la junta directiva i per Vinuesa a direcció, dedica cada any un espai a la reflexió social: "El Cafè Crític". En paraules de Vinuesa, l’essència del Giracirc és "la voluntat d’intervenir en la societat a través de l’art» i, tot i que el director assegura que «no cal ser artista per participar en la transformació social» i que «pel Giracirc hi han passat tota mena d’entitats», en aquesta novena edició sembla que l’han encertat de ple.

Enguany, el "Cafè crític" s’ha reservat al col·lectiu Pallapupes, un grup d’actors i actrius professionals que, formats tant en arts escèniques com en coneixements sanitaris, combinen la seva passió pel teatre amb la voluntat de millorar la qualitat de vida als hospitals. Marc Rodrigo, membre convidat del grup de clown, conduirà un debat basat en la seva experiència com a pallasso d’hospital. Demà (15.45 h) al Local Social de Collsuspina es parlarà del paper del riure en la malaltia, o, del que és equivalent, l’efecte pal·liatiu del passar-ho bé. Un Cafè que acabarà amb en Rodrigo transformat en el pallasso Vitamino C. Un debat exemplar.

Tot per potenciar el circ

"El circ a Catalunya està canviant", afirma Vinuesa. Fa deu anys, Giracirc va ser un referent per als festivals petits de circ, "un model a reproduir", diu el director. Giracirc va arrencar amb la idea altruista de "donar un impuls a les arts escèniques al poble" i ara, amb gairebé deu edicions, ha impulsat el reconeixement del circ a Collsuspina i arreu de Catalunya. "El circ s’està posant a lloc", afirma Vinuesa, però cal fomentar-lo: "sense públic no hi ha espectacles i, sense espectacles, no hi ha res". Una feina que, des de Giracirc, es fa any rere any, encara que avui i demà sigui en petit format.