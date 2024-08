Crits a l’espai

Des que Ridley Scott la va presentar en societat el 1979 i, després que James Cameron encara la fes brillar més el 1986, la saga Alien va entrar en un cicle de bandades en què mai s’ha acabat de trobar el to que es buscava. La tercera entrega, molt millor del que sempre s’ha dit, va ser el primer fracàs comercial de la marca, abocant a una quarta de saldo (Alien Resurrecction), un crossover entretingut per intranscendent (Alien vs. Predator i la seva seqüela), una desigual preqüela de la mà del mateix Scott (Prometheus) i una fallida temptativa, amb el mateix equip, de fer un espectacle més sagnant i menys pretensiós (Alien: Covenant). Hi havia rumors que Scott volia culminar la trilogia però, amb la Fox en mans de Disney, s’ha apostat per un projecte nou que apel·la a les essències i reviu l’atmosfera de la primera pel·lícula.

Alien: Romulus està rebent unes crítiques excel·lents perquè s’aparta de les expansions convencionals de l’imaginari i es dedica a regalar dues hores de suspens i terror basats en els espais claustrofòbics i els instints de supervivència. És a dir, recuperant l’alè clàssic d’aquella primera aventura en què la tinent Ripley descobria que, com resava l’eslògan promocional, a l’espai ningú pot sentir els teus crits.

Si aquesta nova entrega està convencent és gràcies al seu director, el realitzador uruguaià Fede Álvarez, l’home que va ser capaç de fer un remake sense ironies d’Evil Dead i sortir més que airós del repte. Aquí firma una pel·lícula que va al gra, que presenta els personatges amb molta habilitat i que, a partir del segon acte, es converteix en un espiral de tensió realment funcional.

Els protagonistes d’Alien: Romulus són uns joves colons que es dediquen a buscar recursos en espais abandonats. El seu objectiu és una estació espacial d’on esperen endur-se un botí prou suculent com per deixar de treballar una bona temporada. Aviat s’adonen que l’estació no va ser abandonada voluntàriament, sinó que els seus treballadors hi van morir de forma violenta. I que la responsable de la carnisseria és una forma de vida molt perillosa que els comença a caçar sense miraments.

El film de Fede Álvarez destaca per les seves atmosferes opressives, per la seva magnífica factura visual (els alienígenes són aquí més terrorífics que mai, i mira que ja els hem vist moltes vegades en pantalla), per la banda sonora del compositor Benjamin Wallfisch, que just acaba de firmar la música de Twisters; i un notable repartiment encapçalat per Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn, Aileen Wu i Isabela Merced.