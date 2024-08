Julieta i Mushkaa publiquen un nou tema plegades que porta per títol 'Vaya liada'

Les cantants Julieta i Mushkaa han publicat aquest dijous a les deu del vespre un nou tema plegades que porta per títol 'Vaya liada'. Es tracta d'una cançó que signen de la mà de aka luigi, Bexnil, roots i nusar3000 i de la qual havien avançat diversos fragments a les xarxes en les darreres setmanes.

El tema compta també amb un videoclip on es pot veure les dues artistes en diferents ubicacions, com per exemple en una piscina o a l'interior d'una casa. No es tracta de la primera cançó que publiquen juntes, ja que més enllà de coincidir en diversos esdeveniments i concerts, fa un any havien publicat el tema 'No m'estima +'.