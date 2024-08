Del terrorisme a la purpurina: així van ressuscitar Viena els fans de la Taylor Swift

«El concert de Taylor Swiftper al qual ha comprat entrades queda suspès a causa de la confirmació d’un intent d’atac terrorista». Aquest és el missatge que unes 200.000 persones van rebre el 7 d’agost, hores abans de l’inici del «The Eras Tour» de la Taylor Swift a Viena. Jo n’era una. Quan vaig llegir aquest mail, no era conscient que estava a punt de presenciar una resurrecció swiftie -el nom amb el qual es coneixen els fans de l’artista. En menys de 24 hores, la ciutat va passar de la foscor provocada per la por a l’efervescència de la febre per la cantant. Ara, la gira es reprèn al Regne Unit, tot i que condicionada per l’amenaça austríaca. L’estadi de Wembley de Londres està blindat des d’ahir i fins dimarts per acollir el final de la gira europea de la Swift.

Tornem a Viena. Acabava d’aterrar quan els espectacles van ser suspesos per un intent d’atemptat terrorista. El principal sospitós, un jove de 19 anys que havia jurat lleialtat a l’Estat Islàmic, va confessar en ser arrestat que tenia intenció de fer servir armes i explosius per matar com més assistents millor. El segon implicat, de 17 anys, acusat de ser còmplice dels fets, havia començat a treballar recentment per al proveïdor de serveis que treballava a l’estadi Ernst Happel, on s’havien de celebrar els concerts. Una tercera persona, de 15 anys, va ser arrestada posteriorment perquè, tot i no ser part activa del pla, en coneixia els detalls.

Tot estava a punt quan va produir-se la primera detenció. L’escenari estava muntat, el marxandatge ja estava a la venda i Viena rebia una onada de swifties fàcilment distingible. Molts d’ells passejaven per la capital austríaca vestint amb orgull alguna peça de roba relacionada amb l’artista. Les conegudes com a «friendship bracelets», polseres de granadura que els seguidors de la Swift fan manualment per intercanviar amb altres fans des que la cantant va esmentar aquest concepte en una cançó, també començaven a amuntegar-se als braços dels fans. La ciutat estava desitjosa de rebre la gira que va contribuir en uns 4.000 milions d’euros al PIB dels Estats Units l’any passat, segons Bloomberg.

Mural per la pau a Stephansplatz / Andrea Izquierdo

Les detencions, però, van truncar els plans d’aquells que havíem d’assistir als concerts del 8,9 i 10 d’agost. El matí posterior a la cancel·lació, completament acceptada pels seguidors, Viena era una ciutat de vetlla. Llàgrimes, incertesa i temor. Cap al migdia, però, la capital va proporcionar una resposta insòlita. D’una banda, diversos negocis locals van començar a oferir productes gratuïts als assistents dels espectacles. Van sumar-se a la iniciativa restaurants, cafeteries i, fins i tot, la marca de joies amb seu a Àustria Swarovski, que lliurava un petit penjoll de vidre. També van solidaritzar-se amb la causa museus com l’Albertina o la casa de Mozart, que van obrir les portes als swifties.

La iniciativa més atípica va ser la de l’església luterana Lutherische Stadtkirche. Un cartell ens convidava a entrar per «expressar el que sentíssim». Vaig acceptar la invitació. La música de la Taylor Swift, a tot volum, convidava a seure en un dels bancs de fusta de la sala, plena d’uns devots molt diferents dels qui aquelles quatre parets acostumen a rebre. Al creuer, una mena de tauleta amb espelmes feia d’altar improvisat. Qui hi entrava hi penjava una polsera de l’amistat com a mostra d’agraïment.

Els fans van deixar polseres swifties a l'església Lutherische Stadtkirche / Andrea Izquierdo

L’emotivitat que s’hi respirava era palpable des de la porta d’entrada, però el punt àlgid va arribar quan els altaveus van reproduir The Smallest Man Who Ever Lived. Aquesta cançó, plena de metàfores que fan referència a la mort i les armes per parlar de desamor, va convertir-se en un clam contra el terror a Viena aquells dies. I, a l’església, els assistents van entonar-la amb una solemnitat aclaparadora. Pocs van aconseguir aguantar-se les llàgrimes.

Enmig d’aquesta onada de solidaritat, la ciutat va ser testimoni d’una renaixença swiftie. La tarda després de l’anunci, milers de persones van concentrar-se principalment a la turística Stephansplatz i al carrer Corneliusgasse. Aquest últim, triat pel seu nom, similar a Cornelia Street, el nom d’una de les cançons del disc Lover. Aquests punts es van convertir els dies posteriors en escenaris de concerts improvisats pels mateixos fans.

També per plantar cara a la por, molts swifties, que solen preparar un conjunt especial per als concerts que fa al·lusió a alguna cançó, disc o moment emblemàtic de l’artista, van decidir sortir espontàniament al carrer amb les seves millors gales. La tristesa va convertir-se gradualment en emoció per lluir amb orgull l’esperit swiftie. Vaig sumar-m’hi. I no vaig fer-ho sola.

Els fans vam sortir de gala / Andrea Izquierdo

A les xarxes socials, les imatges van viralitzar-se i el focus va dirigir-se, durant uns dies, en la situació que Viena estava vivint. Però no només això, internet també va propiciar que molts seguidors a l’estranger i amb el viatge capgirat, ens trobéssim i compartíssim plans que no haurien existit.

Durant 72 hores, els lluentons i la purpurina van convertir-se en un símbol de resiliència a Viena i van aconseguir obrir una escletxa de llum enmig d’una ciutat eclipsada pel neguit.