Winterfest: així és el nou festival de música de la Cerdanya que comptarà amb Juan Magán en el seu cartell

Juan Magán, La La Love You, Malmö 040, Marlena, Iñigo Quintero, DePol, Polo Nandez, Hey Kid i Inmir actuaran al Winterfest, un nou festival de música que se celebrarà a Fontanals de Cerdanya (Cerdanya) els dies 6 i 7 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima. Sota la batuta de la promotora Clipper's que organitza altres festivals com Cap Roig o Les Nits de Barcelona, l'esdeveniment instal·larà una cúpula amb capacitat per a 5.000 assistents per dia oferint un cartell que, de moment, ja compta amb gairebé una desena d'artistes confirmats.

El president del Grup Clipper's i director del festival, Juli Guiu, ha expressat que es tracta d'una proposta que ofereix una programació musical "diversa i d'alta qualitat" que aprofita l'espai on se celebrarà. "Confiem que aquest esdeveniment es consolidarà com un referent en el panorama de festivals d'hivern, generant un impacte positiu a la regió", ha afegit.

El divendres 6 de desembre Hey Kid obrirà el foc amb la seva gira 'A Nuevos Lugares Tour'. El seguirà DePol, el duet pop Marlena i també La La Love You. Per tancar la primera nit, el DJ internacional Juan Magán serà l'encarregat de posar el colofó de la mà del seu característic estil electro-latino.

El dissabte 7 de desembre, Polo Nandez presentarà 'Parte de Mí Tour', deixant pas a Iñigo Quintero, amb l'EP 'Es Solo Música'. La banda barcelonina Malmö 040 presentarà temes de l'aclamat àlbum 'Los Cobardes Viven Siempre'. Per culminar el festival, la DJ i productora valenciana Inmir tancarà la nit. A més, en aquesta jornada també participarà un artista sorpresa encara per confirmar.

Winterfest obrirà les portes de sis de la tarda a dues de la nit. Les entrades estaran disponibles a la pàgina web oficial del festival a partir del 17 d'agost a les dotze del migdia.