«Catalunya s’ha de creure que Guimerà és el nostre gran clàssic»

El carrer més emblemàtic per a Catalunya és el carrer Santa Anna d’el Vendrell, talment així es publicita. No cal donar-hi més voltes: en uns pocs metres entre la cruïlla amb Progrés i la plaça Nova s’alineen la casa natal de Pau Casals i la pairal d’Àngel Guimerà. Una combinació imbatible. Tombant, un gran mural omple la façana amb els personatges més carismàtics del dramaturg -el Manelic, el llop, la Blanca i el Saïd, ...- i saluda els visitants d’una ciutat que ha crescut però no oblida els seus referents, un municipi de gairebé quaranta mil habitants al Baix Penedès al qual va arribar a principis dels 80 la filòloga Neus Oliveras (Manresa, 1954), experta en la vida i l’obra de l’autor de Terra baixa.

El Vendrell respira Guimerà?

La ciutat ha assumit que és la ciutat d’Àngel Guimerà i ho ha assumit molt bé. La celebració de l’Any Guimerà és molt important, els actes estan plens de gent.

Com hi va anar a parar vostè?

Vaig néixer a Manresa, vivia al barri de la Sagrada Família. Quan vaig acabar Filologia Anglesa vaig estar vivint a Londres, els anys 1977 i 78, on vaig perfeccionar el meu coneixement de la llengua i la literatura angleses. Després, fins al 80, vaig viure a Barcelona, treballava a l’Institut Bernat Metge. I en treure les oposicions de llengua i literatura catalana, em vaig traslladar al Vendrell, d’on és el meu marit.

Un recorregut que arriba fins avui en dia?

Vaig fer de professora a l’Institut Baix Penedès fins que em vaig jubilar, el 2014, i aquí continuo. A la Festa Major, seré una de les quatre portants de la figura de Santa Anna, un honor que cada any es concedeix a quatre veïns que han destacat per la seva aportació a la cultura i la societat local. Em fa molta il·lusió.

Guimerà va morir el 18 de juliol del 1924, ara fa un segle, i se li està dedicant un any commemoratiu. Ja el coneixem prou, en Guimerà, més enllà de ser un nom de carrer usual i les quatre obres de teatre?

Guimerà era poc conegut, fins i tot al Vendrell. La gent coneix Terra baixa i poca cosa més, però no hi ha la idea que és un autor internacional. I és el nostre gran clàssic! En aquest sentit, enguany s’ha fet a l’Institut del Teatre l’exposició Guimerà volta el món per explicar aquesta dimensió internacional. Estem parlant d’un autor que va ser traduït i representat fora de Catalunya. La seva obra va arribar a Europa i al continent americà, l’exposició parla de l’impacte que va tenir en quinze països. Més enllà d’això, estem davant una figura rellevant que va ser mestre en Gai Saber, president de la Lliga de Catalunya, de la Unió Catalanista i de l’Ateneu Barcelonès, Cavaller de la Legió d’Honor, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i president honorari del PEN Club.

I va participar en les Bases de Manresa.

Ja abans, el 1888, va ser el redactor del Missatge a la Reina Regent que des de Catalunya es va enviar a la reina Maria Cristina. Guimerà és un personatge públic molt interessant, del que n’ha quedat que era un autor teatral, però hi ha molt més per conèixer de la seva vida i obra.

No és estrany, doncs, que el seu funeral fos multitudinari.

D’això n’hem de dir tres coses. Sí, va ser multitudinari, les classes populars van tancar les botigues, al Paral·lel es van aturar representacions per anunciar la seva mort,però també hem de tenir en compte el context, quan va morir hi havia la dictadura de Primo de Rivera. I, així i tot, del funeral n’hem de destacar dos elements simbòlics: una bandera catalana va embolcallar el fèretre, i es va cantar la Santa Espina. No amb un cor, perquè la família Aldavert no volia aldarulls, però es va cantar. I amb una escassa presència de polítics, per desig del mateix Guimerà. Puig i Cadafalch hi va ser i es va adreçar a la gent.

Qui eren els Aldavert?

Guimerà va ser molt amic de Pere Aldavert. El 1872, es va traslladar a viure a Barcelona, al carrer Jerusalem, després va morir el seu pare i van anar amb la mare al carrer Pelai. I quan ella va traspassar, va anar a viure amb els Aldavert, fins a la seva mort, al carrer Petritxol.

Un funeral catalanista en un moment de centralisme espanyol autoritari.

Però després va quedar en l’oblit. Fins al cap de sis anys no trobem un escrit que recordi l’aniversari de la mort de Guimerà. En un article a La Veu de Catalunya, el 18 de juliol del 1930, llegim: «Fa sis anys avui, però enguany és el primer aniversari que pot commemorar-se sense haver de dissimular el sentit viu del seu nom i de la seva obra. Calia cada any, en aquesta data commemorativa, fer-se tot un vocabulari d’insinuacions, tot un joc de frases d’un sentit no ben directe i encara acollir-se al simbolisme d’algun dels seus personatges».

La dictadura imposava la prudència.

Era un oblit forçat, i al cap de sis anys es va poder recuperar. Per tot plegat, el funeral van ser moltes coses, a més de multitudinari.

Una figura amb moltes peces encara per encaixar?

És important documentar els aspectes de la seva biografia molt millor del que s’ha fet fins ara. Per exemple, Xavier Albertí i Albert Arribas, al llibre Guimerà home símbol, suggereixen que va tenir una relació amb Tomàs d’Aquino Rigualt, qui va viure durant un cert temps a París. Guimerà tenia anotada una adreça de la ciutat en una agenda. Un cop hi va viatjar amb les filles d’Aldavert, Adriana i Sara, i en una carta li va comentar a Pere Aldavert que «a en Rigualt no el veiem gaire, viu molt lluny, i la veritat quan ve no estem gaire per ell, per no perdre temps». Em rebenta la banalització, les coses no es poden dir per dir.

Falta encara ‘la’ biografia?

Amb l’Àngels Santacana estem preparant un Àlbum Guimerà amb moltes imatges que sortirà probablement a finals d’any. El publicarà Rafael Dalmau Editor. L’important és ampliar les mirades i documentar-ho tot. De la Virginia Woolf, per exemple, ho tenim tot documentat. Guimerà va dir coses contundents, va decidir fer carrera en català tot i que l’hauria pogut fer en castellà

Diu que se’l va oblidar. Per tant, se’l va haver de rescatar?

A Guimerà l’ha salvat el teatre amateur. Hi va haver una postguerra molt dura, es va fer un adeqüació dels personatges plena de pols. Però després se’l va anar actualitzant. El 1975 es va fer una versió de Terra baixa de Guillem-Jordi Graells, dirigida per Josep Montanyès, amb Teatre de l’Escorpí a l’Aliança del Poble Nou. I un any després, Ricard Salvat va fer un nou muntatge, en versió de Josep Ma Benet i Jornet.

Encara es recorda la d’Enric Majó, Carme Elias i Carme Sansa.

Amb la direcció de Josep Montanyès, el 1981 al Poliorama. I el 1990, al Mercat de les Flors, la producció del Teatre Lliure que va muntar Fabià Puigserver amb Emma Vilarasau i Lluís Homar. Aquestes dues són les actualitzacions de Guimerà que van tenir més repercussió.

«Terra baixa» és clau?

La va escriure el 1896 i es va estrenar el 1897 a París, és una obra molt moderna i la que va obrir-li les portes de la universalitat. Hi va haver diverses companyies que la van representar als Estats Units a partir del 1903. I l’actriu Maria Guerrero va contribuir-hi fent conèixer la seva obra a Amèrica del sud. És veritat que s’ha traduït Benet i Jornet, Galceran, Belbel, ... però Guimerà és el nostre autor més internacional. Catalunya s’ha de creure que és el nostre gran clàssic.

Com li va anar als Estats Units?

Es va representar sistemàticament i se’n va destacar la modernitat, sobretot de Terra baixa. La Sharon G. Feldman està preparant un llibre sobre aquest tema. El 1915, la gran diva de l’òpera Geraldine Farrar va protagonitzar una pel·lícula muda, Maria Rosa, basada en l’obra de Guimerà, dirigida per Cecil B. DeMille.

Li van robar el Nobel?

Això és un tòpic, s’ha dit molt que el 1904 li van prendre a Àngel Guimerà per donar-li al José Echegaray. Però no és veritat, perquè l’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona no va presentar la candidatura fins al 1906. Aleshores, hi havia poques traduccions de Guimerà, i al suec no ho sé. D’Echegaray sí. No sabem si va arribar ser possible que li donessin el Nobel, és un tema que s’està estudiant.

Es va desenganyar de la classe política catalana?

Guimerà tenia una visió transversal de la societat, es feia amb les classes benestants i amb els obrers. Quan hi havia eleccions, no s’hi ficava, i feia discursos als ateneus.

No volia eleccions?

Tenia el concepte que eren fraus electorals, perquè havia viscut el caciquisme.

Quin tipus de govern volia?

-Una mena d’unitat que pogués arribar a totes les classes. Una època difícil d’entendre per nosaltres.