El Summerfest Cerdanya s’enceta amb el 81% d’entrades venudes i més aforament

La tercera edició de l’Occident Summerfest Cerdanya serà més gran que mai. El festival segueix creixent i augmenta el seu aforament de les 2.400 localitats del 2023 a les 3.000 que tindrà aquest any per als concerts amb format pista. Si no ho haguessin fet, de fet, ja no els quedaria lloc per a ningú més, perquè, fins al moment, hi ha més d’un 81% d’entrades venudes per als vuit espectacles programats a partir d’avui i fins al 26 d’agost.

Quatre actuacions ja tenen el cartell de «complet» penjat. Són les d’ABBA The New Experience (la inaugural, diumenge a la nit); la del gran fenomen de la música en català que són The Tyets (dimarts 20); la d’una cara contrastada dels festivals i la música d’estiu, Joan Dausà (divendres 23); i les d’un grup també d’allò més conegut i corejat pel públic, Estopa (dilluns 26), que servirà de cloenda al Summerfest.

A més de tots ells, encara es poden adquirir els passis per als concerts que faran El Pot Petit i la Black Music Big Band (dilluns 19), Luz Casal (dimecres 21), Amaral (dijous 22) i Taburete (dissabte) dins el marc del festival a Puigcerdà. Tot plegat fa que el director del Summerfest Cerdanya, Juli Guiu, declari que se senten «molt orgullosos de l’acollida que està tenint la tercera edició». Guiu assegura que tenen «l’objectiu» que «cada assistent visqui una experiència inoblidable, no només pels concerts, sinó també per l’oferta cultural i gastronòmica».

Més enllà de la música

Com va sent habitual, el Summerfest Cerdanya va més enllà d’una programació musical completa durant els gairebé deu dies que s’allarga. L’escenari principal serà el protagonista d’un muntatge als afores de Puigcerdà que, com s’acostuma a veure als grans festivals d’estiu, també comptarà amb un espai Village.

Sempre als peus de les muntanyes dels Pirineus, els assistents podran trobar-hi espectacles diversos d’arts escèniques, algun concert per a amenitzar l’espera i, a més a més, una proposta gastronòmica per a omplir la panxa durant les vetllades. En aquest sentit, el festival destaca haver renovat l’oferta per a fer-la «més completa i diversa» amb set restauradors i propostes diferents. En concret, seran les de Kao, Deleito, Artesans del Foc, Byebyeblat, The Fabulous Luigi i Silver Spirit.

Un dia pels petits

El pròxim dilluns 19 el Summerfest Cerdanya celebrarà una jornada especial dedicada als més petits. El concert que faran El Pot Petit i la Black Music Big Band serà l’excusa perfecta per a omplir l’espai del Village amb activitats de tota mena per a entretenir tant infants com adults. Hi haurà castells inflables, un espectacle de maquillatge artístic o, també, una zona de perruqueria creativa que anirà a càrrec de la companyia Magic Bindi.