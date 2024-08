La banda manresana Gossos fa reviure al públic de Cap Roig els èxits de la seva carrera

Gossos, que ha tornat als escenaris després de gairebé sis anys separats, ha presentat al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) la gira "A Reviure", amb la qual busquen rendir homenatge a la seva fidel audiència i posar fi a tres dècades de trajectòria musical.

La banda, formada per Natxo Tarrés, Juanjo Muñoz, Roger Farré, Oriol Farré i Santi Serratosa, en complir un quart de segle va anunciar una aturada per desconnectar i amb un "A reveure" (Fins més veure) es van acomiadar del seu públic.

El 12 d'abril passat van reaparèixer al Festival Strenes de Girona amb aquesta gira que passarà per una desena d'escenaris de Catalunya, Mallorca i Andorra, i que busca tancar dignament 30 anys de trajectòria musical i nombrosos concerts històrics.

"Oxigen", cançó que dona nom al disc que van publicar el 2007, ha estat l'escollida per iniciar la seva actuació davant del públic fidel que els esperava al festival de Cap Roig, organitzat per Clipper's Live amb l'impuls de CaixaBank.

Els manresans, que han sabut reinventar i recuperar la màgia adolescent que amb una vintena d'anys els va fer triomfar, han interpretat com a adults i sense complexos alguns dels seus hits, cançons imprescindibles per a ells i la banda sonora de la vida de moltes persones.

Temes com "Tot és fosc", "Una oportunitat", "Pensa als dies" o "Nits de glòria" que han estat molt ben rebuts per un públic que no ha deixat de cantar cadascun dels temes inclosos en més de mitjana dotzena d'àlbums de la banda.

També hi ha hagut espai per a una part acústica que els ha permès revisitar alguns temes que tenen el segell de Gossos com "Més lluny", "Mira'm bé", "El follet" i "Club tonight" i "Zenit", que han posat a la platea dreta ballant i seguint el ritme amb els braços mentre un focus la il·luminava.

No ha faltat "En un instant" que descriu la nit que un jove va ser assassinat a la festa de la Patum de Berga (Barcelona), del que han dit, "el seu record no s'esborra", i amb "L'Illa" i "Flors i Violes" han acabat momentàniament un concert amb magnificència amb la gent ballant i entonant el "nanaranarana" que els han fet repetir.

Els manresans s'han retirat tot just un minut i han tornat a l'escenari per brindar els fans més moments per al record.

Ja als bisos, i amb el públic dret, ballant i seguint amb palmells el ritme de les cançons, ha sonat "Corren", un dels temes més coneguts del grup que la platea en ple ha cantat a cappella quan els artistes han deixat de fer-ho i ho han immortalitzat amb els mòbils.

A "Rera teu", una cançó del 1994, han demanat ajuda perquè han dit, "tenien 20 anys quan la van compondre" i per acomiadar-se del públic amb qui han compartit dues hores, han triat "Quan et sentis de marbre", de 1996, mentre un públic entregat, dret, cantava, saltava i ballava conscients que Gossos s'estaven acomiadant.

El cantant, Natxo Tarrés, ha aprofitat el moment d'eufòria final per acomiadar-se d'un públic que ha gaudit amb cada cançó, "ha estat una vetllada inoblidable, espero que també hagi estat per a vosaltres una vetllada per guardar, una abraçada forta i fins sempre", els ha desitjat.

La banda, que ha tornat a tocar a Cap Roig 11 anys després, ha agraït als organitzadors del Festival que hagin comptat amb ells i han recordat el públic: "És la darrera actuació a l'aire lliure que farem".

Gossos, que ha tancat aquest divendres la 24a edició del Festival de Cap Roig, que ha comptat amb 23 actuacions d'artistes com The Corrs, Diana Krall, Raphael, The Tyets, Chris Isaak, Els Secrets, Rozalem o Sara Baras, actuarà al setembre a Lleida, i 17 i 18 d'octubre al Kursaal de Manresa on posaran fi a la Gira i la seva trajectòria musical.

El Festival ha tingut aquest any 48.509 assistents i una ocupació de 86% amb un total de vuit espectacles amb les entrades exhaurides.