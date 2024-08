El Giracirc posa el focus en els aprenents

El festival Giracirc va captivar ahir unes 2.000 persones al municipi moianès de Collsuspina en la seva versió més reduïda per la seva 9a edició. La programació d'enguany, a banda de les actuacions professionals habituals, es va centrar en els espectacles d'aprenents de circ que estudien en escoles d'arreu del territori català.

El director del festival, Xavier Vinuesa, explicava que aquest any un dels objectius dels organitzadors ha estat "donar valor a la formació, perquè al final, és l'inici de tots els professionals". Considera que les escoles han de tenir el seu propi espai d'exhibició: "és important que als festivals s'inclogui també els que estan començant".

Una de les quatre membres de la junta, Laura Vilà, afegia que "s'està professionalitzant molt el sector i cal donar molta empenta a la formació de joves".

La jornada d'ahir va donar el tret de sortida amb la mostra d'alumnes de l'Escoleta del Giracirc a l'escenari del local Social. Seguidament, es va fer el "Cabaret de les escoles", on alumnes de diversos centres de formació en circ van delectar el públic amb funcions de primer nivell en les disciplines de trapezi, teles i malabars.

La mestra de cerimònies d'aquest cabaret va ser la pallassa Churry, amb un humor perspicaç i molt enginyós que va treure riallades a grans i petits. Un dels gags més divertits de l'actuació va ser quan va requerir l'ajuda d'un agent de bomber que hi havia entre el públic per sortir d'una anella on havia quedat atrapada.

El públic dels espectacles era majoritàriament familiar, però també hi havia gent jove aficionada al món del circ, com en John Jota i la Irina Fernández, que van anar ahir a Collsuspina des de Santa Eulàlia de Ronçana i la Seu d'Urgell, respectivament. Havien estat al festival en edicions anteriors perquè tenen amistat amb alguns dels organitzadors i detallaven que aquest any "totes les actuacions tenen molt nivell". De fet, Jota es plantejava contactar amb alguns dels professionals perquè fessin classes a la seva escola de dansa.

Els veïns de Collsuspina són un dels pals de paller del Giracirc, per Vinuesa, "fer-lo fora no tindria sentit". Maria del Mar Vilà és veïna del poble i assegurava que "és una de les poques coses que donen vida a Collsuspina perquè durant la resta de l'any, tot està molt parat". Li sap greu que aquest any s'hagi reduït el nombre de dies del festival, però espera una gran edició pel desè aniversari de l'esdeveniment.

Mar Diéguez va anar-hi amb Vilà des de Barcelona i va quedar encantada amb totes les actuacions que va veure. "Està molt bé per a nens de l'edat del meu fill i m'agrada molt que els escenaris siguin a l'aire lliure i no estigui abarrotat de gent".

