De 'Blackwater' a 'Ales de sang': què busquen els lectors en les apps de segona mà?

L'estiu és una de les millors èpoques per a poder aprofitar i treure de la llista de llibres pendents aquelles lectures que queden ajornades 'sine die'. L'arribada de la calor i l'augment de temps lliure durant el període vacacional creen el clima perfecte per a la lectura i també l'excusa perfecta per afegir més llibres a la prestatgeria.

Alguns prefereixen adquirir-los de primera mà, però són molts els que opten per buscar en plataformes de revenda com Wallapop o Vinted per trobar la mateixa novel·la a un preu més assequible. Aquest és el motiu pel qual aquestes apps han experimentat un increment de cerques de llibres aquest estiu, en el cas de Wallapop, d'un 67%.

Però, quins són els més populars d'aquest 2024? Segons dades que facilita la plataforma, sens dubte destaquen sobretot els llibres de la saga 'Blackwater' de Michael McDowell (Blackie Books), 'Ales de Sang' de Rebecca Yarros (Planeta), i la saga Trono de Cristal de Sarah J. Maas (Hidra). Segons l'aplicació, són els joves els qui disparen aquestes dades, perquè segons el Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya 2023, són els espanyols d'entre 14 i 24 anys els que més llegeixen en el seu temps lliure i també els que més compren articles reutilitzats de manera habitual.

Benavent, Alderton i Rojas, autores que destaquen

En 2023, els joves van fer que el llibre més venut a Wallapop fos la saga de Gerónimo Stilton. Aquest estiu el llibre més (re)venut és el de Marian Rojas, la psiquiatra més popular d'Espanya, que ha aconseguit col·locar en les llistes de vendes els seus manuals d'autoajuda sobre com cuidar el cos i la ment.

Una altra de les autores que també destaca en la plataforma és Elisabet Benavent, les cerques i les vendes de la qual han augmentat un 100% i 50%, respectivament, amb l'arribada dels mesos més calorosos de l'any.

Quant a noms nacionals, també trobem que les obres de les recentment mortes Julia Uceda i Rosa Regàs han estat de les més buscades aquests últims mesos. Mentre que les cerques Julia Uceda van augmentar un 800% de juny a juliol, les de Regàs ho feien un 624%. Finalment, Dolly Alderton es consolida com una de les autores internacionals que més ha conquistat als usuaris de Wallapop. Des de maig a juliol, les cerques de Alderton han incrementat un 100%, sobretot animades per la seva última novel·la, "Tot final és un començament".

Colleen Hoover, en ascens després de l'estrena de 'Romper el círculo'

Una altra escriptora que ha experimentat un augment de cerques en Wallapop és Colleen Hoover, associada en gran part a l'estrena de l'adaptació cinematogràfica de la seva novel·la 'Romper el círculo' aquest 9 d'agost, amb Blake Lively com a gran protagonista. L'estrena va causar un gran enrenou entre el públic i també ha acabat generant-lo en la plataforma de revenda de llibres, que ha registrat un augment del 82% de cerques de 'Romper el círculo' durant el cap de setmana posterior a l'estrena.

Un club de lectura sostenible

Segons el Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya 2023, quatre de cada deu espanyols que no posseeixen hàbit lector addueixen que la raó és la falta de temps lliure (44,3%). No obstant això, a l'estiu ja no hi ha excuses. Les vacances permeten poder dedicar-li a l'oci més temps al llarg del dia i amb Wallapop, es poden adquirir llibres a un preu més assequible alhora que es consumeix de manera més responsable. Segons dades del Model d'Impacte presentat per Wallapop en col·laboració amb Deloitte, cada llibre en Wallapop estalvia 1 Kg de CO₂ a l'atmosfera.

A més, si ja no caben més llibres a casa però no es pot deixar d'adquirir nous, és el moment de pujar els que ja s'han llegit a la plataforma. D'aquesta manera, no sols s'allarga la vida del llibre, sinó que la resta d'usuaris poden gaudir d'una nova aventura.