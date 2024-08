Un concert dels Careta canvia de lloc per protegir l'hàbitat d'un duc

El concert que Santi Careta i Alba Careta celebraran el dissabte 31 d'agost dins del festival d'art i natura Microscopies canvia de lloc per protegir l'hàbitat d'un duc que hi té el seu niu. El recital dels germans avinyonencs, programat inicialment al gorg dels Esparvers, tindrà lloc a la mateixa hora (20 h) però entorn de l'Escola Agrària, on l'endemà Magí Serra representarà l'espectacle de dansa La mesura del detall.

Microscopies arribarà enguany a la cinquena edició unint un cop més la creació artística i els paratges naturals de l'entorn de Manresa. Després de celebrar-se al parc del Secà, la torre Santa Caterina, la torre Lluvià i el parc de la Sèquia, l'escenari del certamen que organitzen l'Ajuntament i el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat del Forn de la Calç de Calders (Cacis) serà el tram final de la riera de Rajadell i el camí de can Poc Oli.

Durant tres dies, els ciutadans podran recórrer un tram de gairebé dos quilòmetres on hi haurà nou instal·lacions efímeres del que es coneix com a land art, l'art practicat a la natura amb sensibilitat mediambiental. A més, en una esplanada inundable a l'inici del camí s'hi ha ubicat l'escultura Què ens mou?, de l'artista de Binèfar Mario Molins. Cada any, Microscopies llega a la ciutat una obra permanent que, en el seu conjunt, configura un itinerari artístic a l'Anella Verda de la capital bagenca.

El programa d'actes del certamen inclou enguany un recital poètic de Ton Armengol i els mencionats muntatges d'Alba i Santi Careta i de Magí Serra. L'actuació dels Careta estava programada al gorg dels Esparvers, un dels paratges de rellevància mediambiental del camí de can Poc Oli, que arriba fins al barri del Pare Ignasi Puig. El concert, però, s'ha canviat d'ubicació per protegir l'espai natural d'un duc que hi va fer el seu niu.

El duc és un ocell de l'ordre dels estrigiformes i la família dels estrígids que s'identifica perquè té els plomalls de les orelles llargs, els ulls grossos i un plomatge lleonat rogenc.