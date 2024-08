Míriam Tirado explora què passa en una parella quan arriba un fill

Els canvis que per a la vida d’una parella implica l’arribada d’un fill és el tema del nou llibre de Míriam Tirado, Criar Junts (Rosa dels Vents) -Criar juntos (Grijalbo)-, periodista i escriptora manresana que treballa com a consultora de criança conscient i és autora de títols supervendes com El fil invisible. El volum, de 304 pàgines, traduït al català per Emma de Porrata-Doria Botey, arribarà a les llibreries el 12 de setembre.

L’autora de Remogudes, Enrabiats i Tinc un volcà, entre altres, aborda a Criar junts els nous fronts que s’obren en la vida d’una parella que té un fill. El risc de centrar-se en la criança és que el vincle es transformi i la relació esdevingui quelcom semblant a compartir un pis, pas previ a la separació. A través d’exercicis pràctics i altres propostes, Tirado ajuda a detectar les mancances per aconseguir una criança sana que no vagi en perjudici de la relació entre els dos adults.

«Sigui com sigui, un nadó ni arregla res ni té la culpa de res», explica la manresana en el llibre: «És un ésser petit, una persona indefensa, vulnerable i necessitada que requereix la nostra comprensió, entrega, atenció i acompanyament. Un nadó requereix molt temps i, com ja hem vist, ens fa de mirall i ens remou per dins. Amb tot això, és obvi que una criatura no arregla res ni és la solució a una crisi de parella. Mala idea. Però tampoc no és el que fa saltar la parella pels aires».

En un altre passatge del Criar junts, Tirado afirma que «Abans de prendre la decisió de tenir un fill, és important practicar l’acceptació dels nostres sentiments i dels sentiments de l’altre. Si ho fem molt abans de ser pares, quan arribin els fills no ens costarà tant acceptar que és impossible que ens sentim igual, encara que visquem la mateixa situació. No viure-ho com un sotrac o un atac personal és clau per entendre’ns quan emocionalment no estem a la mateixa pàgina».

Adolescents i pantalles

El psicòleg Jordi Bernabeu, que treballa a la Fundació Althaia de Manresa en el camp de la intervenció amb problemes de salut mental, i especialment en el tema de les addiccions i l’atenció comunitària d’adolescents i joves, és el coautor, juntament amb el psiquiatre Josep Matalí, de Viure entre pantalles, un llibre del segell Rosa dels vents que sortirà el 5 de setembre.

«Com aprenem a confiar en els nostres fills quan tot semblen riscos?», es pregunten els autors, que intenten respondre a un munt de dubtes relacionats amb l'addicció dels adolescents a les pantalles, reforçada durant la pandèmia. Els autors intenten trencar tòpics, desfer malentesos i generar arguments per al necessari debat sobre l’ús i l’abús de les pantalles en l’era digital.

Les memòries de Valentí Fuster

Columna publicarà el 23 d’octubre Sempre endavant, el títol amb el qual sortiran a la venda les memòries del cardiòleg cardoní Valentí Fuster. L’autor comparteix amb els lectors els aprenentatges realitzats al llarg de la vida, des que era un jove que volia ser tenista però va acabar abraçant la medicina i la salut cardiovascular gràcies a la coneixença amb el metge Pedro Farreras Valentí. Fuster exposa amb sinceritat, segons avança l’editorial, «els èxits, les errades i les derrotes» i «les seves experiències més personals».

Novel·la negra premiada de Lluís Riera

L’artesenc Lluís Riera, veí de Castelló d’Empúries, publica L’escorxador, la ficció amb la qual va guanyar l’XI Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana. Publicitat com un thriller negre, gòtic i rural, ple de boscos i drogues i personatges sòrdids, el llibre presenta en Roc, un home d’un poble de la Catalunya interior amb una cama ortopèdica que lluita contra els seus fantasmes i intenta començar una nova vida amb la Laia. La data de sortida encara s'ha d'anunciar.

Els secrets familiars i els efectes devastadors del passat són el condiment de Mammalia, la primera novel·la de l’olesana Elisenda Solsona després del premiat recull de contes Satèl·lits. A partir de la recerca dels orígens de la Cora, que quan té vuit anys es perd mentre fa una excursió en bicicleta, l’autora tracta sobre la maternitat i la fertilitat. Arribarà a les llibreries el 4 de setembre.

En el camp de la ficció també destaca La muntanya del tresor (Columna, 23 d’octubre), una nova novel·la de Martí Gironell ambientada a Montserrat. El protagonista és en Benet Nomdedéu, un nen orfe d’onze anys que canta a l’escolania i que es queda al monestir quan, amb l’esclat de la guerra, els monjos i la resta de companys del cor marxen per evitar represàlies.

Còmics d’Esteve Soler i Oriol Malet

El crític cinematogràfic Esteve Soler, col·laborador habitual de Regió7 i director del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, és el coautor de Buñuel y los sueños del deseo (Reservoir Books, 12 de setembre), una novel·la gràfica sobre les dificultats que va trobar Luis Buñuel, en el tram final de la seva carrera, per fer realitat l’adaptació de la novel·la Belle de jour. Soler ha investigat sobre el cineasta al Luis Buñuel Film Institute i és l’autor del text juntament amb Oscar Arce, director de la institució. L’il·lustrador Fermín Solís firma l’apartat gràfic de l’obra.

Per la seva part, el martorellenc Oriol Malet posa imatge i John Carlin paraules a Bestial, un còmic sobre la corrupció dels ideals polítics quan s’enfronten a l’exercici del poder. El llibre que publica Comanegra arribarà el 20 de novembre a les llibreries.

En el camp de l’assaig, el 18 de setembre sortirà L’escriptori de la Seu, l’obra del periodista Salvador Sabrià que va guanyar el 45è Premi Carles Rahola d’assaig inclòs dins els Premis Literaris de Girona. L’autor aborda la desaparició del cos del seu avi, afusellat juntament amb vint-i-dues persones més una nit d’octubre del 1936 al cementiri de la Seu d’Urgell. Un any després, quan es van exhumar els cadàvers, n’hi faltava un.

Edició especial del llibre d’Abraham Orriols

Ara Llibres publicarà el 21 d’octubre una edició especial d’Una vida a les muntanyes, el llibre on el periodista berguedà Abraham Orriols explica la història de Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Segons informa l’editorial, l’obra ha arribat als 10.000 exemplars venuts i ara en fa una edició amb un nou pròleg d’Orriols.